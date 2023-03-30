7 признаков того, что человек точно не является вам родственной душой

Чтобы найти идеального партнера или друга, недостаточно просто проверить с ним совместимость. Да, мы можем сочетаться характерами, но наши души могут быть далеки друг от друга.

Вы не можете довериться человеку

Даже малейшее сомнение в том, что вы можете доверять второй половинке или другу, указывает на то, что это точно не близкий по духу и энергетике вам человек. Если есть сомнения в том, действительно ли человек открыт по отношению к вам, то вероятность того, что он для вас родственная душа, стремятся к нулю. Разумеется, сразу довериться человеку сложно, но если вас не отпускает стойкое ощущение того, что он или она с вами не до конца откровенны, это может указывать на то, что вы не очень-то и близки.

Вы испытываете тревогу

Рядом с действительно близким и родственным вам человеком тревоги улетучиваются и вы о них не вспоминаете. Если же ситуация обратная, то о родстве и близости говорить точно не приходится. Эксперты сайта dailyhoro отмечают, что наличие переживаний, тревожности, неловкости и нервозности — это явный признак того, что вы далеки от идеальной совместимости.

Вы продолжаете искать

Бывает так, что после начала новых отношений вы ловите себя на мысли, что продолжаете присматриваться к другим людям. Это совершенно точно указывает на то, что ваши текущие отношения не являются тем, что вам нужно. Вторая половинка не является для вас родственной душой, поэтому вы подсознательно все еще в поисках. Да, вам может быть хорошо вместе, но это не значит, что всё идеально. Сюда же стоит отнести теплые воспоминания о бывших.

Вы не понимаете друг друга

Этого не происходит вовсе, либо должно пройти какое-то время для того, чтобы вам удалось это сделать. Родственные души понимают друг друга достаточно быстро и легко. В разговоре не остается никакой недосказанности. Эксперты в области эзотерики и психологии отмечают, что для быстрого взаимопонимания совсем не обязательно иметь какую-то таинственную духовную связь. Идеальное сочетание ума и характера — это уже хорошо.