7 признаков того, что человек точно не является вам родственной душой(1)
Когда мы ищем вторую половинку или друга, то легко можно ошибиться. Нам порой кажется, что человек является нашей родственной душой, но на самом деле это не так. Вот несколько важнейших признаков, которые указывают на то, что человек точно вам не близок духовно и по энергетике, пишет dailyhoro.
Чтобы найти идеального партнера или друга, недостаточно просто проверить с ним совместимость. Да, мы можем сочетаться характерами, но наши души могут быть далеки друг от друга.
Вы не можете довериться человеку
Даже малейшее сомнение в том, что вы можете доверять второй половинке или другу, указывает на то, что это точно не близкий по духу и энергетике вам человек. Если есть сомнения в том, действительно ли человек открыт по отношению к вам, то вероятность того, что он для вас родственная душа, стремятся к нулю. Разумеется, сразу довериться человеку сложно, но если вас не отпускает стойкое ощущение того, что он или она с вами не до конца откровенны, это может указывать на то, что вы не очень-то и близки.
Вы испытываете тревогу
Рядом с действительно близким и родственным вам человеком тревоги улетучиваются и вы о них не вспоминаете. Если же ситуация обратная, то о родстве и близости говорить точно не приходится. Эксперты сайта dailyhoro отмечают, что наличие переживаний, тревожности, неловкости и нервозности — это явный признак того, что вы далеки от идеальной совместимости.
Вы продолжаете искать
Бывает так, что после начала новых отношений вы ловите себя на мысли, что продолжаете присматриваться к другим людям. Это совершенно точно указывает на то, что ваши текущие отношения не являются тем, что вам нужно. Вторая половинка не является для вас родственной душой, поэтому вы подсознательно все еще в поисках. Да, вам может быть хорошо вместе, но это не значит, что всё идеально. Сюда же стоит отнести теплые воспоминания о бывших.
Вы не понимаете друг друга
Этого не происходит вовсе, либо должно пройти какое-то время для того, чтобы вам удалось это сделать. Родственные души понимают друг друга достаточно быстро и легко. В разговоре не остается никакой недосказанности. Эксперты в области эзотерики и психологии отмечают, что для быстрого взаимопонимания совсем не обязательно иметь какую-то таинственную духовную связь. Идеальное сочетание ума и характера — это уже хорошо.
Вы не знаете, чего хотите от человека
Вы не можете представить совместное будущее, потому что не видите его. Если у вас не получается понять, чего вы хотите от второй половинки, то вам точно не по пути. У каждых отношений должна быть цель. Родственные души не встречаются просто так. У таких встреч всегда есть высший смысл.
Вы деградируете духовно
Родственная душа должна подталкивать вас к духовному росту. Если рядом с человеком вы занимаетесь саморазрушением, и он показывает вам дурной пример, у таких отношений нет светлого будущего. Скорее всего, вам нужно разорвать такие отношения, потому что любовь или дружба должны быть созидательными. Родственная душа учит нас чему-то правильному, хорошему.
Вы постоянно спорите
Нет ничего плохого в том, чтобы иметь разные взгляды на определенные вещи. У родственных душ возможно разделение в некоторые аспектах. Один, к примеру, считает, что детей заводить не обязательно, а второй не видит без детей своей жизни в целом. Если люди спокойно обменивают своими мыслями и мнениями, это хорошо. Если же они превращают любую дискуссию в спор, это уже говорит о том, что родством душ тут даже и не пахнет.