Как убрать живот: что есть и делать, чтобы похудеть в талии

О том, почему появляется жир в области живота и как его уменьшить, рассказывает нутрициолог, член Ассоциации специалистов образовательной и функциональной медицины и Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Наталья Конюхова.

Больше всего к накоплению жира на талии склонны люди с абдоминальной или андроидной конституцией. Это самый опасный вид ожирения, поскольку он негативно влияет на работу внутренних органов.

Чтобы понять, так ли все плохо, обратимся к цифрам. Нужно разделить объем талии на объем бедер и оценить масштаб проблемы. Коэффициент более 1 у мужчин и более 0,8 у женщин — это серьезный повод сфокусироваться на своем здоровье.

Основная причина жироотложения на животе вполне банальна. Это переедание и малоподвижный образ жизни. Для уменьшения отложения эксперты, как правило, рекомендуют трехразовое питание, перекусы не допускаются. Главной составляющей вашего рациона должны стать белки, то есть мясо, яйца, рыба, субпродукты, морепродукты, птица, а также овощи, много зелени, ягоды, орехи, семена, бобовые и цельные крупы (в небольших количествах). Важно не отказываться резко от каких-либо продуктов, даже очевидно вредных — это может привести к срыву и перееданиям в дальнейшем. Садиться на диету тоже не советуем, особенно без предварительной консультации со специалистом.

Возникновение жировых складок на животе также тесно связано с хроническим стрессом. Из-за него меняется гормональный фон организма, повышается уровень инсулина и кортизола, что влечет за собой ряд других проблем.