Как убрать живот: что есть и делать, чтобы похудеть в талии(3)
Отложения жира в области живота нарушают осанку и пропорции тела. Часто такое явление можно наблюдать даже при отсутствии лишнего веса, пишет mail.ru.
О том, почему появляется жир в области живота и как его уменьшить, рассказывает нутрициолог, член Ассоциации специалистов образовательной и функциональной медицины и Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Наталья Конюхова.
Больше всего к накоплению жира на талии склонны люди с абдоминальной или андроидной конституцией. Это самый опасный вид ожирения, поскольку он негативно влияет на работу внутренних органов.
Чтобы понять, так ли все плохо, обратимся к цифрам. Нужно разделить объем талии на объем бедер и оценить масштаб проблемы. Коэффициент более 1 у мужчин и более 0,8 у женщин — это серьезный повод сфокусироваться на своем здоровье.
Основная причина жироотложения на животе вполне банальна. Это переедание и малоподвижный образ жизни. Для уменьшения отложения эксперты, как правило, рекомендуют трехразовое питание, перекусы не допускаются. Главной составляющей вашего рациона должны стать белки, то есть мясо, яйца, рыба, субпродукты, морепродукты, птица, а также овощи, много зелени, ягоды, орехи, семена, бобовые и цельные крупы (в небольших количествах). Важно не отказываться резко от каких-либо продуктов, даже очевидно вредных — это может привести к срыву и перееданиям в дальнейшем. Садиться на диету тоже не советуем, особенно без предварительной консультации со специалистом.
Возникновение жировых складок на животе также тесно связано с хроническим стрессом. Из-за него меняется гормональный фон организма, повышается уровень инсулина и кортизола, что влечет за собой ряд других проблем.
Кортизол активизирует действие ароматазы — важного для обменных процессов фермента, оказывающего влияние на баланс эстрадиола и тестостерона, причем как у женщин, так и у мужчин. Хронический стресс запускает реакцию, при которой содержание ароматазы в крови приближается к патологическим показателям. Это характеризуется многочисленными болезненными симптомами под общим названием „синдром доминирования эстрогенов“. В женском организме он провоцирует миомы, эндометриоз, различные отеки, прибавку в весе, головные боли. У мужчин при стрессе тестостерон преобразуется в эстроген, создавая жировые запасы на боках и на животе и вызывая увеличение груди.
В разрушительном процессе участвует другой мощный гормон — инсулин, который усиливает действие кортизола и повышает уровень ароматазы. В итоге получается, что жировые накопления откладываются именно на талии.
А если на фоне нервного напряжения еще и неправильно питаться, то вполне может произойти настоящая метаболическая катастрофа. Чтобы этого не случилось, важно сдать анализы на гормоны.
Если говорить о борьбе со стрессом, то здесь необходим комплексный подход. Вот что поможет избавиться от проблемы без лекарств:
сон не менее 7-8 часов, питание в одно и то же время;
несколько сеансов массажа, в том числе воротниковой зоны;
спа-процедуры, ароматерапия, дыхательная гимнастика, йога, медитативные техники;
лечебные солевые ванны;
занятия спортом;
увлечения и развлечения (танцы, пение, рисование, посещение культурных мероприятий);
курсовой прием комплексов с магнием, L-теанином, витамином D, витаминами группы В, мелатонином, витамином С. Но здесь тоже важно пообщаться со специалистом.
Третья причина выпирающего живота — повышенный метеоризм, возникающий из-за неправильного питания. Вот что важно учитывать:
тщательно пережевывайте пищу — помните, что процесс переваривания начинается уже во рту;
пейте горячую или подогретую воду. Эта привычка, особенно натощак, утром запускает работу всего ЖКТ: расслабляются желчные протоки, выделяется нужное количество желчи, нормализуется работа печени и поджелудочной железы;
включайте в свой рацион горькие продукты (руккола, редис, хрен, редька), они тоже стимулируют работу желчного пузыря. Используйте в питании правильные сочетания, так как на каждый вид пищи ЖКТ вырабатывает разные ферменты;
сократите количество десертов, сладкой выпечки, некоторых видов фруктов и ягод (арбуз, персики, абрикосы, манго, сливу), грибов, молочных продуктов, бобовых культур, капусты, спаржи;
ограничьте содержание грубой клетчатки. Ее не должно быть мало, ведь именно она способствует очищению кишечника, но и перебор на пользу не пойдет. Некоторое время лучше употреблять овощи, богатые клетчаткой, не в свежем виде, а после тепловой обработки;
соблюдайте питьевой режим. Необходимо выпивать не менее 1,5-2 литров чистой воды в сутки;
исключите все газированные напитки (минералку, лимонады, шампанское);
заварите травы, например, мяту, которая помогает пищеварению и хорошо убирает газы.