Красота и здоровье
30.03.2023, 11:30

Дженнифер Лопес раскрыла секреты своего здорового образа жизни после 50

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Versace Spring/Summer 2020 collection during fashion week in Milan
Versace Spring/Summer 2020 collection during fashion week in Milan
ФОТО: Alessandro Garofalo | Scanpix

53-летняя звезда ежедневно выделяет время на спортивные тренировки не только для того, чтобы всегда безупречно выглядеть на красной дорожке, но еще и ради своего психического здоровья, пишет MyJane.ru.

Дженнифер убеждена в том, что физические упражнения оказывают на психическое здоровье исключительно благоприятное воздействие. И различные исследования действительно подтверждают тот факт, что регулярно занимающиеся спортом люди могут похвастаться гораздо большей эмоциональной стабильностью и меньшей подверженностью тревожным состояниям, депрессии и психическим расстройствам.

Встает же Дженнифер до пяти утра (чаще всего – в 4:45), когда еще темно, и сразу же начинает тренироваться! В настоящее время она занимается преимущественно кикбоксингом, кроме того, все ее тренировки непременно включают в себя берпи и выпады. И именно фитнес помогает ей сохранять позитивный настрой.

В целом же звезда постоянно развивается и ищет самые разнообразные вещи, которые будут ее мотивировать и вдохновлять. А так как она совершенно не боится бросать вызов сама себе, она с каждым днем становится все лучше и лучше. И с этим невозможно поспорить даже по прошествии нескольких десятков лет!

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