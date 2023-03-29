Уже завтра Maxima откроет в старом городе Курессааре новый магазин

„Великая миссия Maxima Eesti – предлагать очень хорошие цены. Кроме того, для нас важно, чтобы клиент, совершающий покупки в Maxima, не так сильно ощущал инфляцию и чтобы наши товары были доступны как можно большему количеству людей“, – сказала Кристина Мустонен, генеральный директор Maxima Eesti.

Расположенный в старом городе Курессааре, новый магазин занимает площадь 800 квадратных метров и предлагает более 8000 различных товаров. Строительство нового магазина обошлось компании в 730 000 евро и заняло десять месяцев.

По случаю открытия нового магазина в Курессааре в день открытия можно бесплатно получить пластиковую карту Aitäh. Среди самых выгодных предложений можно найти охлажденное филе форели по цене 13,99 € за килограмм, охлажденного бройлера по цене 1,99 €/кг. С картой Aitäh различные сладости -40%, различные макаронные изделия -40%.

Бананы стоят 0,79 € за килограмм, молотый кофе Krönung Jacobs 500 г 3,99 €, Coca-Cola 6x330 мл 2,79 €, таблетки для посудомоечной машины Quantum Finish 12,99 €.

Maxima ждет всех островитян на торжественное открытие 30 марта по адресу Раэкоя 10.

Maxima является крупнейшим предприятием розничной торговли в странах Балтии. Каждый день местные магазины Maxima обслуживают в среднем 140 000 человек. В настоящее время у компании 84 магазина в Эстонии. Компания работает в Эстонии с 2001 года, являясь на сегодняшний день одним из крупнейших местных работодателей и налогоплательщиков.