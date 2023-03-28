Постоянно чувствуете усталость? Вашему организму может не хватать одного элемента
Весной многих мучает чувство усталости после прошедшей долгой зимы и темных малосолнечных дней. Кроме того, чувство усталости может усугубляться и дефицитом витаминно-минеральных запасов, что особенно справедливо в случае нехватки железа. Аптекарь объясняет, почему возникает недостаток железа и как он проявляется, и за чем следует следить при употреблении железосодержащих препаратов.
Фармацевт аптеки Benu Лаури Баар объясняет, что железо выполняет множество функций в организме, но наиболее известная из них — участие в транспортировке кислорода. Поэтому большая часть запасов железа также находится в красных кровяных тельцах, т.е. эритроцитах. „Кроме того, железо необходимо организму для иммунитета и нормальной работы ферментативной функции. Конечно, железо играет большую роль в правильном функционировании множества процессов нашего организма, но вышеупомянутые являются наиболее важными“, — подчеркивает Баар.
Чаще от нехватки железа страдают дети и женщины
Хотя, по словам фармацевта, дефицит железа или анемия могут возникнуть у всех людей – например, по причине слишком однообразного питания, но все же большему риску подвержены женщины и дети. „Дефицит железа опасен для детей, потому что недостаток кислорода может вызвать трудности в развитии растущего мозга. Недостаток железа чаще возникает у детей, поскольку в их рационе слишком много молочных продуктов, препятствующих правильному усвоению железа из других продуктов. А у женщин нехватка железа чаще встречается из-за ежемесячных менструаций и беременности. Кроме того, на потребность в железе влияют травмы с большой кровопотерей, некоторые хронические заболевания и ряд лекарств“, — перечисляет Баар.
По словам аптекаря, нормальный уровень гемоглобина в крови у здорового человека – как у ребенка, так и у взрослого – должен быть в пределах 120-180 граммов на литр. Если уровень ниже, то следует употреблять больше продуктов, богатых железом или увеличить уровень железа с помощью пищевых добавок.
Красные продукты указывают на более высокое содержание железа
„Самый простой способ избежать дефицита железа — это разнообразное питание. Очень простое правило: чем краснее цвет еды, тем больше в ней железа – например, свекла и гранатовый сок“, — советует фармацевт в первую очередь обратить внимание на свое ежедневное меню.
Аптекарь поясняет, что уровень гемоглобина в крови ниже, если питание человека слишком однообразно или же в случае женщин, ожидающих ребенка, и тогда железо можно употреблять в качестве пищевой добавки. „Если раньше выбор препаратов железа был очень мал, то сейчас, благодаря развитию науки и технологии пищевых продуктов, в аптеках очень большой выбор препаратов железа, из которого даже самый требовательный пациент сможет найти нужный“, - советует Баар.
Дефицит железа проявляется чувством усталости
По словам фармацевта, первыми симптомами нехватки железа обычно являются чрезмерная усталость и зевота. „Чувство усталости возникает из-за того, что организм не получает достаточного количества кислорода и нарушается преобразование питательных веществ в энергию. Зевота возникает из-за того, что железо необходимо для транспортировки кислорода, и, если кислорода в организме недостаточно, то организм пытается получить его больше, вызывая зевоту. Цвет кожи также может стать бледнее или синеватым, что свидетельствует о сильном недостатке железа и кислорода“, — перечисляет Баар и добавляет, что холодные руки и ноги, ломкие ногти и волосы, депрессия также могут свидетельствовать о нехватке железа.
Аптекарь подчеркивает, что симптомы дефицита железа могут совпадать с рядом других заболеваний, и поэтому нехватку этого минерала трудно диагностировать без анализа крови.
Железо и кальций несовместимы
По словам Баара, самое главное при приеме препаратов железа — не употреблять их вместе с кальцийсодержащими продуктами, также следует быть внимательным при совместном употреблении молочных продуктов и некоторых лекарств, и пищевых добавок. „По этой причине было бы хорошо использовать добавки железа между приемами пищи. В идеале железосодержащие препараты следует принимать за полтора-два часа до следующего приема пищи“.
По словам аптекаря, одним из наиболее частых побочных эффектов препаратов железа являются запоры, которые могут возникнуть не у всех пациентов, но чем сильнее препарат, тем больше вероятность их проявления. „Чтобы облегчить запор, вы можете употреблять больше продуктов, богатых клетчаткой, или более легкие слабительные. Я рекомендую обсудить прием препарата железа с врачом или фармацевтом, чтобы найти лучший препарат и дозировку для нормализации уровня железа в организме. Чрезмерное употребление железа небезопасно и может нанести вред здоровью“, — призывает Баар смелее прибегать к консультациям.