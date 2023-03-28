Постоянно чувствуете усталость? Вашему организму может не хватать одного элемента

Фармацевт аптеки Benu Лаури Баар объясняет, что железо выполняет множество функций в организме, но наиболее известная из них — участие в транспортировке кислорода. Поэтому большая часть запасов железа также находится в красных кровяных тельцах, т.е. эритроцитах. „Кроме того, железо необходимо организму для иммунитета и нормальной работы ферментативной функции. Конечно, железо играет большую роль в правильном функционировании множества процессов нашего организма, но вышеупомянутые являются наиболее важными“, — подчеркивает Баар.

Чаще от нехватки железа страдают дети и женщины

Хотя, по словам фармацевта, дефицит железа или анемия могут возникнуть у всех людей – например, по причине слишком однообразного питания, но все же большему риску подвержены женщины и дети. „Дефицит железа опасен для детей, потому что недостаток кислорода может вызвать трудности в развитии растущего мозга. Недостаток железа чаще возникает у детей, поскольку в их рационе слишком много молочных продуктов, препятствующих правильному усвоению железа из других продуктов. А у женщин нехватка железа чаще встречается из-за ежемесячных менструаций и беременности. Кроме того, на потребность в железе влияют травмы с большой кровопотерей, некоторые хронические заболевания и ряд лекарств“, — перечисляет Баар.

По словам аптекаря, нормальный уровень гемоглобина в крови у здорового человека – как у ребенка, так и у взрослого – должен быть в пределах 120-180 граммов на литр. Если уровень ниже, то следует употреблять больше продуктов, богатых железом или увеличить уровень железа с помощью пищевых добавок.

Красные продукты указывают на более высокое содержание железа

„Самый простой способ избежать дефицита железа — это разнообразное питание. Очень простое правило: чем краснее цвет еды, тем больше в ней железа – например, свекла и гранатовый сок“, — советует фармацевт в первую очередь обратить внимание на свое ежедневное меню.