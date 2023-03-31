ПОДКАСТ | Нет ни работы, ни семьи, лежит на диване: психолог рассказала о важности сепарации от родителей

В каком возрасте идеально, чтобы происходила сепарация?



Обычно это, если идеализируем, то это подростковый возраст. Он и есть для того, чтобы ребенок окончательно отделился, сепарировался другими словами, и стал собой. Независимой личностью. Подростковый возраст может длиться долго, быть разным, но в целом, например, 19 лет часто еще школьник, но при этом он уже может несколько по-другому себя ощущать, чем его брат или сестра в 12 лет. Психологически. Когда на него уже не смотрят, как на малыша. Конечно, мы для своих родителей всегда остаемся детьми, но при грамотной, безопасной, экологичной сепарации, получается такой выход из родительского психологического дома, где мама и папа - это просто люди. Психологического, потому что есть и физический. Например, в силу каких-то экономических обстоятельств человек живет с родителями.



Получается, можно жить дома и быть сепарированным?

По-честному говоря, сепарация подразумевает отделение по всем пластам. Но, опять же, если мы говорим про 30-летнего мужчину... У него нет работы, у него нет семьи, он лежит на диване. Кажется, что здесь что-то произошло, что-то не так. Но когда это какая-то вынужденная, временная мера и при этом он несет ответственность за тот же быт, то тогда, конечно нет.



В контексте сепарации важен не только психологический фактор, но и уход из дома, выстраивание своей семьи, карьеры, всех этих моментов. Потому что зрелая личность - зрелая во всех аспектов. Она психически здорова. Это не значит, что она не расстраивается, не грустит. Хозяин взрослой личности понимает, что нужно делать, куда двигаться. Если чего-то не знает, то ищет помощи. Он взрослый, живущий по своим правилам, взявший с детства все, что его усиливает, принявший все, что было, как ему кажется, не окей. Он не зависит от мнения родителей.