Эстония ищет „Большую семью года“: можно получить стипендию в 10 000 евро!

По словам Ааге Ыунап, президента Союза многодетных семей Эстонии, выбор „Большой семьи года“ – это уже многолетняя традиция, которая не прерывалась из-за коронавируса, и не прервётся теперь из-за войны в Украине. „Для любой страны и для любого народа многодетные семьи – самый важный гарант будущего. Вклад, который эти замечательные родители вносят в общество, достоин внимания и уважения, поэтому мы хотим выразить им признание и поставить их в пример другим“, – сказала Ыунап.

По словам Йонны Пехтер, главы Bigbank Eesti, цель стипендии в 10 000 евро, которую Bigbank предоставит семье-победителю, – поддержать детские увлечения, предложить возможности для обучения и развития. „В более широком смысле, задача конкурса — воздать должное дружным многодетным семьям, и стипендиальный фонд помогает воплотить в жизнь те захватывающие идеи и мечты, которые в противном случае могли бы в большой семье остаться не реализованными“, – сказала Пехтер.

Конкурс „Большая семья года“ в этом году будет проводиться уже в четырнадцатый раз. К участию приглашаются все активные и энергичные семьи с четырьмя и более детьми. Кандидатов на звание „Большая семья года“ до 12 апреля могут выдвигать все жители Эстонии: сами семьи, их родственники, коллеги по работе, знакомые и друзья. Для этого необходимо заполнить соответствующую анкету на сайте Союза многодетных семей Эстонии. Победитель конкурса „Большая семья года“ будет объявлен на Дне семьи, который Союз организует и проведёт 6 мая в Таллиннском зоопарке.

В прошлом году в конкурсе участвовало 64 семьи, титул и стипендию Bigbank на сумму 10 000 евро получила семья Кубьяс, в которой пятеро детей. Большая семья года 2022 живёт на Сааремаа в Кудъяпе, мама Реэлика Кубьяс и папа Марго Кубьяс воспитывают пятерых детей: Маркуса (17), Анни (13), Мийю (13), Ральфа (7) и Ронью (7). Если очень коротко, то семья Кубьяс – это семья, в которой уважают спортивный образ жизни, заботу об общине и волонтёрскую деятельность.

Союз многодетных семей Эстонии был создан в 1996 году. Союз является зонтичной организацией для семей с тремя и более детьми. Деятельность Союза основана на уважении и поддержке многодетных семей. Сеть организаций Союза состоит из 19 уездных организации, которые объединяют 3900 семей с тремя и более детьми, в которых в общей сложности растёт более 14 000 детей.