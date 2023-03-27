Перечислены побочные эффекты популярной диеты

Когда уровень углеводов снижается, организм начинает использовать жиры в качестве источника энергии. Это запускает процесс, называемый кетозом, отметил специалист. Однако такая диета может привести и к побочным эффектам.

В первую очередь Сливак предупредил о появлении неприятного запаха изо рта. Его вызывает процесс кетоза, при котором происходит выделение ацетона через легкие и кожу. Также при кетодиете может снижаться количество воды в организме, что спровоцирует дегидратацию, головную боль, головокружение и другие проблемы.

По словам фитнес-тренера, высокое потребление жиров иногда способно привести к повреждению почек и повышенному риску развития камней в почках.