Тренер рассказал, как похудеть, занимаясь 10 минут в день

Чтобы достичь указанных целей, Рид рекомендует включить в программу приседания, отжимания, выпады со сгибанием коленей до угла 90 градусов, подтягивания и двойное скручивание V-up.

Для его правильного выполнения необходимо в положении лежа вытянуть руки над головой, а затем одновременно поднять прямые руки и ноги так, чтобы они образовали угол 90 градусов или букву V. После этого нужно вернуться в исходное положение.

Каждое упражнение следует выполнять по десять раз в три подхода с минимальным отдыхом, отметил тренер. По его словам, чтобы сбросить вес, достаточно трех тренировок в неделю в сочетании с диетой с высоким содержанием белка.