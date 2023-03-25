Правда ли, что капуста в рационе способствует увеличению груди?(9)
Мамы и бабушки часто говорят девочкам-подросткам: „Хочешь, чтобы выросла грудь, ешь больше капусты“. Фактчекеры из проекта „Проверено. Медиа“ проверили, есть ли у таких народных рецептов научное обоснование.
Пользователи часто спрашивают, эффективна ли капуста для увеличения груди, на различных сервисах вопросов и ответов. Некоторые даже интересуются, какой именно сорт лучше всего подходит для этих целей. Эта тема вызывает жаркие споры на женских форумах. Селебрити делятся своим якобы успешным и не очень опытом использования капустного „лайфхака“. Это настолько расхожее утверждение, что оно вошло даже в анекдоты: „Помогает ли капуста увеличить грудь? Да, если положить два кочана в лифчик“.
Женская грудь состоит из собственно молочной железы, соединительной и жировой тканей, которые крепятся к мышцам. На размер груди у женщин влияет сразу несколько факторов: генетика (более чем на 56%!), гормоны, масса тела, образ жизни, физиологическое состояние женщины (например, беременность).
Изменить свои гены невозможно — ни с помощью капусты, ни с помощью чего бы то ни было еще. Так как в груди есть и жировая ткань, увеличение индекса массы тела может косвенно повлиять и на размер груди. Правда, отмечают специалисты, никто не гарантирует, что жир отложится именно в груди, к тому же визуально это может быть и незаметно на фоне общего набора веса.
Размер груди также связан с гормонами, в том числе эстрогеном. Именно его для увеличения груди назначают при гормональной терапии людям, совершающим трансгендерный переход. И, возможно, именно это некоторым образом повлияло на распространение мифа о том, что капуста может способствовать увеличению груди, так как в ней содержатся фитоэстрогены — вещества, которые имеют химическую структуру, аналогичную эстрогену, и могут имитировать его гормональное воздействие. Тем не менее их эффект может быть довольно противоречивым, так как при определенных условиях они могут действовать как антиэстрогены и, наоборот, снижать содержание этого гормона в организме. Так что полагаться на чудодейственный гормональный эффект капусты не стоит.
В любом случае не существует никаких научных доказательств, что употребление в пищу каких бы то ни было продуктов, в том числе капусты, может непосредственно повлиять на размер груди. Врачи-маммологи считают, что увеличить грудь естественным путем, не прибегая к пластической хирургии, невозможно.
При этом капуста и правда полезна для груди, но в контексте здоровья, а не размера. Так, некоторые исследования показывают, что употребление большого количества капусты значительно снижает риск развития рака молочной железы (и, предположительно, некоторых других видов рака). Компрессы из капустного листа могут облегчить проблемы в период грудного вскармливания, такие как нагрубание молочных желез и даже мастит (воспаление молочных желез). Однако полностью полагаться на такие домашние методы лечения не стоит, лучше обратиться за консультацией к врачу.
Кроме того, капуста полезна и для здоровья в целом. Она содержит большое количество витамина С, богата антиоксидантами, ее употребление помогает держать в норме уровень холестерина и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Таким образом, несмотря на то что капуста и правда полезный овощ, увеличить размер груди она никак не поможет. Нам не удалось точно выяснить, откуда взялся этот миф (а он передается из уст в уста уже как минимум несколько поколений, поэтому вряд ли основан на сравнительно новых исследованиях о фитоэстрогене). Возможно, на его появление повлияла форма и размер этого овоща. Такая логика, например, лежит в основе симпатической магии, в которую верили многие народы, а особенно деревенские жители. Ее смысл сводится к тому, что подобное производит подобное, то есть, прикоснувшись (или употребив в пищу) что-либо, можно получить свойства этого предмета. Точно так же существует миф о том, что грудь может увеличиться, если есть хлебные горбушки или яблоки. Естественно, никакого научного основания у этого нет, но своей выпуклой формой и те и другие также отдаленно напоминают грудь.
Вердикт: неправда