Правда ли, что капуста в рационе способствует увеличению груди?

Пользователи часто спрашивают, эффективна ли капуста для увеличения груди, на различных сервисах вопросов и ответов. Некоторые даже интересуются, какой именно сорт лучше всего подходит для этих целей. Эта тема вызывает жаркие споры на женских форумах. Селебрити делятся своим якобы успешным и не очень опытом использования капустного „лайфхака“. Это настолько расхожее утверждение, что оно вошло даже в анекдоты: „Помогает ли капуста увеличить грудь? Да, если положить два кочана в лифчик“.

Женская грудь состоит из собственно молочной железы, соединительной и жировой тканей, которые крепятся к мышцам. На размер груди у женщин влияет сразу несколько факторов: генетика (более чем на 56%!), гормоны, масса тела, образ жизни, физиологическое состояние женщины (например, беременность).

Изменить свои гены невозможно — ни с помощью капусты, ни с помощью чего бы то ни было еще. Так как в груди есть и жировая ткань, увеличение индекса массы тела может косвенно повлиять и на размер груди. Правда, отмечают специалисты, никто не гарантирует, что жир отложится именно в груди, к тому же визуально это может быть и незаметно на фоне общего набора веса.

Размер груди также связан с гормонами, в том числе эстрогеном. Именно его для увеличения груди назначают при гормональной терапии людям, совершающим трансгендерный переход. И, возможно, именно это некоторым образом повлияло на распространение мифа о том, что капуста может способствовать увеличению груди, так как в ней содержатся фитоэстрогены — вещества, которые имеют химическую структуру, аналогичную эстрогену, и могут имитировать его гормональное воздействие. Тем не менее их эффект может быть довольно противоречивым, так как при определенных условиях они могут действовать как антиэстрогены и, наоборот, снижать содержание этого гормона в организме. Так что полагаться на чудодейственный гормональный эффект капусты не стоит.