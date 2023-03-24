Мужчины и женщины перечислили минусы брака

Возможность пережить партнера назвали одним из основных недостатков брака. Грустный комментарий об этом собрал тысячи голосов и десятки ответов: „Если отношения навсегда, скорее всего, один из вас умрет первым. И это была не я“.

Многие пользователи говорят, что необходимость иметь дело с обладающими трудным характером родителями избранника — главный недостаток официального союза.

„Обнаруживаете вдруг, что ваша новая родня, мирившаяся с вами и притворявшаяся милашками до свадьбы, на самом деле — настоящие говнюки, с которыми нормальный человек дела иметь не будет“.

„Нужно распределять выходные между родителями, всегда кто-то будет беситься, потому что нельзя быть в двух местах сразу. А вам нужен всего лишь отдых. С детьми становится только хуже, им всем подавай детей. Однажды мы уехали подальше ото всех родителей, и на нас все еще обижаются за редкие визиты. Но ах, у нас слабое здоровье, как жаль, что мы не можем путешествовать часто“.

Наконец, некоторые комментаторы напомнили, что проблемы супруга неизбежно становятся проблемами его партнера: „В горе и в радости“ включает в себя горе. Когда у супруга хроническая болезнь, психическое расстройство, зависимость, вам приходится оказывать поддержку хотя бы в какой-то степени, чтобы ваш союз держался“.