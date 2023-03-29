Просто и незатратно: 7 лучших масок от морщин в домашних условиях

Регулярный уход работают порой намного эффективнее, чем косметические вмешательства в клинике. Рецепты этих домашних масок для лица от морщин станут удачным дополнением ежедневной бьюти-рутины.

Есть общие правила для всех домашних масок для лица от морщин. Первое – перед процедурой кожу необходимо очистить. Для этого подойдет пенка или лосьон для умывания. После этого протрите кожу тоником и наносите маску.

И второе: состав маски сначала проверьте на руке – не вызывают ли у вас ингредиенты, входящие в его состав, аллергическую реакцию. Если все в порядке, можете приступать к косметическим домашним процедурам.

Маска для лица против морщин из авокадо

Этот популярный продукт найдется на кухне любой современной девушки, придерживающейся правил ЗОЖ. Кроме него понадобится натуральный йогурт, главное – не обезжиренный. Эффективная маска от морщин в домашних условиях увлажнит, избавит от покраснений и легких заломов.

Рецепт:

разомните четверть авокадо в пюре вилкой или блендером;

смешайте с одной чайной ложкой йогурта, смешайте ингредиенты;

нанесите на лицо на 10-15 минут, а после смойте водой.

Маска с пшеницей

Благодаря маслу в составе кожа станет более увлажненной и бархатистой благодаря пшенице: она обладают эффектом легкого скраба. Такую маску рекомендуется применять не чаще двух раз в неделю.

Рецепт:

смешайте один желток с двумя столовыми ложками отрубей пшеницы;

через пять минут добавьте в полученную смесь одну чайную ложку масла;

нанесите ровным слоем на кожу и смойте через 20 минут.

Маска с витаминами А и Е

Эта маска для лица против морщин лучше всего подойдет в период возрастных изменений кожи после 35 лет. Ее эффект носит более действенный характер, а не только профилактический уход за счет добавления в нее витаминов A и Е. Так, витамин А ускоряет процессы обновления кожи, а Е является сильным антиоксидантом.

Рецепт: