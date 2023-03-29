Просто и незатратно: 7 лучших масок от морщин в домашних условиях(1)
Mail.ru собрал простые рецепты домашних масок от морщин, которые каждая девушка сможет приготовить самостоятельно.
Регулярный уход работают порой намного эффективнее, чем косметические вмешательства в клинике. Рецепты этих домашних масок для лица от морщин станут удачным дополнением ежедневной бьюти-рутины.
Есть общие правила для всех домашних масок для лица от морщин. Первое – перед процедурой кожу необходимо очистить. Для этого подойдет пенка или лосьон для умывания. После этого протрите кожу тоником и наносите маску.
И второе: состав маски сначала проверьте на руке – не вызывают ли у вас ингредиенты, входящие в его состав, аллергическую реакцию. Если все в порядке, можете приступать к косметическим домашним процедурам.
Маска для лица против морщин из авокадо
Этот популярный продукт найдется на кухне любой современной девушки, придерживающейся правил ЗОЖ. Кроме него понадобится натуральный йогурт, главное – не обезжиренный. Эффективная маска от морщин в домашних условиях увлажнит, избавит от покраснений и легких заломов.
Рецепт:
разомните четверть авокадо в пюре вилкой или блендером;
смешайте с одной чайной ложкой йогурта, смешайте ингредиенты;
нанесите на лицо на 10-15 минут, а после смойте водой.
Маска с пшеницей
Благодаря маслу в составе кожа станет более увлажненной и бархатистой благодаря пшенице: она обладают эффектом легкого скраба. Такую маску рекомендуется применять не чаще двух раз в неделю.
Рецепт:
смешайте один желток с двумя столовыми ложками отрубей пшеницы;
через пять минут добавьте в полученную смесь одну чайную ложку масла;
нанесите ровным слоем на кожу и смойте через 20 минут.
Маска с витаминами А и Е
Эта маска для лица против морщин лучше всего подойдет в период возрастных изменений кожи после 35 лет. Ее эффект носит более действенный характер, а не только профилактический уход за счет добавления в нее витаминов A и Е. Так, витамин А ускоряет процессы обновления кожи, а Е является сильным антиоксидантом.
Рецепт:
возьмите один желток и смешайте его с чайной ложкой кефира и чайной ложкой цветочного меда;
добавьте в эту смесь по пять капель витамина А и Е;
перемешайте все эти компоненты в керамической посуде;
нанесите на лицо и смойте через 15 минут.
Маска с бананом
Банан имеет массу полезных для кожи свойств и поэтому популярен для изготовления домашних масок. Он содержит витамин С, фруктовые кислоты и аминокислоты, которые усиливают защитные функции кожи, осветляют и освежают ее. Эффективная маска от морщин в домашних условиях также оказывает успокаивающее действие после воспалений, сильного загара и даже солнечных ожогов.
Рецепт:
разомните один средний банан вилкой в кашу (чем спелее плод, тем лучше);
смешайте получившееся пюре с двумя чайными ложками меда и 50 г йогурта;
нанесите маску на лицо и оставьте на 10 минут;
смойте теплой водой, не вытирая кожу, пусть вода впитается сама.
Маска для лица против морщин с желатином
В интернете пишут, что такие домашние маски для лица от морщин сравнимы с эффектом от ботулотоксина. Все это благодаря коллагену, который есть в составе желатина и который как раз отвечает за эластичность кожи. А еще этот состав помогает отбеливать пигментные пятна и сужать расширенные поры.
Рецепт:
залейте одну чайную ложку порошкового желатина шестью чайными ложками холодного молока;
постоянно помешивая, подогрейте смесь на водяной бане, пока желатин не растворится;
добавьте столовую ложку кефира средней жирности и всыпьте в состав 5-10 г муки;
смешайте все до однородной консистенции и нанесите на лицо на 20 минут.
Миндальная маска от морщин вокруг глаз
Базовые ингредиенты маски – льняное или миндальное масло (можно выбрать одно из них). Маска уменьшает отечность глаз и выравнивает цвет кожи.
Рецепт:
возьмите одну столовую ложку миндального или льняного масла;
добавьте в него несколько капель эфирного масла. Успешнее всего с признаками старения борются такие травы, как ромашка, календула, шалфей, хмель, лаванда, зверобой, тысячелистник;
во время нанесения маски сделайте легкий массаж лица подушечками пальцев, массажным роликом или камнем гуаша.
Глиняная маска
Глиняные маски часто встречаются в арсенале косметологов и спа-салонов, потому что они действительно обладают сильным эффектом и помогают сделать контур лица более четким, а кожу более упругой и подтянутой. Глина также вытягивает загрязнения из пор и очищает кожу от черных точек.
Рецепт:
заварите чашку зеленого чая 200 мл и дайте ей настояться не менее пяти минут;
отлейте две столовые ложки чая в миску и остудите;
растворите половину чайной ложки морской соли в миске;
добавьте две столовые ложки порошка глины и перемешайте до получения гладкой пасты;
равномерно распределите пасту по коже;
подождите 10-15 минут, после чего удалите маску теплой водой.