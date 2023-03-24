24.03.2023, 10:00
Психолог объяснил, почему полигамные отношения распадаются(1)
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Полигамия – отношения, участниками которых становятся сразу несколько партнеров по согласованию друг с другом. Природу свободных отношений описал в беседе с порталом „Страсти“ психолог и сексолог Павел Раков, пишет „Рамблер“.
По мнению эксперта, полиаморные отношения не могут длиться долго, так как несмотря на все договоренности один из партнеров пренебрегает другим. И это пренебрежительное отношение подталкивает участников свободной пары ценить моногамную связь.
Раков отметил: к полиамории тяготеют мужчины. По мнению эксперта, женщины чаще всего вступают в свободные отношения из-за неумения выстроить крепкую связь с партнером. И корни этого уходят в прошлое.