Секс и отношения
24.03.2023, 10:00

Психолог объяснил, почему полигамные отношения распадаются

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789017506
789017506
ФОТО: Volodymyr TVERDOKHLIB | Shutterstock

Полигамия – отношения, участниками которых становятся сразу несколько партнеров по согласованию друг с другом. Природу свободных отношений описал в беседе с порталом „Страсти“ психолог и сексолог Павел Раков, пишет „Рамблер“.

По мнению эксперта, полиаморные отношения не могут длиться долго, так как несмотря на все договоренности один из партнеров пренебрегает другим. И это пренебрежительное отношение подталкивает участников свободной пары ценить моногамную связь.

Раков отметил: к полиамории тяготеют мужчины. По мнению эксперта, женщины чаще всего вступают в свободные отношения из-за неумения выстроить крепкую связь с партнером. И корни этого уходят в прошлое.

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