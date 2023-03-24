50-летняя Гвинет Пэлтроу рассказала о своих ритуалах ухода за собой

Как выяснилось, во время завтрака Гвинет выпивает только чашечку кофе, порцию протеинового коктейля или же целых пол-литра свежевыжатого сока сельдерея, разумеется, без каких бы то ни было дополнительных ингредиентов или добавок.

Актриса убеждена в том, что такой подход является залогом чистой кожи, кроме того, она искренне верит еще и в то, что такой „чудодейственный напиток“, как сок сельдерея, отлично помогает избавиться от разного рода аутоиммунных недугов.

А еще она буквально влюбилась в бульонную диету – это произошло после того, как она похудела с ее помощью на одиннадцать килограммов. С тех самых пор костный бульон навсегда остался в меню звезды! Готовят же этот невероятно богатый аминокислотами и коллагеном бульон из костей, хрящей и сухожилий, основательно проваривая его на медленном огне от шести до двадцати четырех часов.

Каждый свой новый день звезда начинает с сеанса трансцендентальной медитации, а поддерживать красоту и хорошее самочувствие ей помогают массаж сухой щеткой и инфракрасная сауна, которую Гвинет посещает ежедневно. По ее словам, именно инфракрасная сауна помогает ей заметно улучшить самочувствие, снять стресс, расслабиться и восстановить силы. Кстати, массаж сухой щеткой она делает как раз в инфракрасной саун.

А среди самых странных wellness-трендов, которым актриса когда-либо следовала, она, помимо йони-стиминга, или вагинального спа-пропаривания, назвала еще и ректальную озонотерапию, правда, с какой именно целью она ее использовала, 50-летняя Гвинет в итоге так и не призналась! Впрочем, подобные откровения звезды уже давным-давно никого не удивляют, вот только повторить две последние процедуры в итоге отваживается далеко не каждая представительница прекрасного пола.