Парад планет 28 марта 2023 года: прогноз астрологов на этот день

Что такое парад планет

Парадом планет называют астрономическое событие, при котором три или более планет выстраиваются в ряд относительно Солнца. Угол между планетами при этом не должен превышать более 30 градусов.

Бывает малый парад из трех планет, а бывают и большие парады из четырех и более объектов. Чем больше планет задействовано в параде. Тем реже он случается. Три планеты выстраиваются в ряд довольно часто. Четыре планеты образуют угол менее 30 градусов уже раз в 10-20 лет. Пять и более планет выстраиваются в ряд довольно редко — иногда раз в двести лет. Максимальное сближение абсолютно всех планет и вовсе происходит раз в миллионы лет.

Особенности парада планет 28 марта

В одной из наших статей мы уже говорили, что в 2023 году парадов планет не намечается. В интернете говорят о том, что 28 марта пять планет выстроятся в линию: Юпитер, Меркурий, Венера, Уран и Марс. Они действительно будут находиться относительно близко друг к другу, но их разброс будет около 50 градусов, а парадом планет это уже назвать нельзя. Это лишь сильное сближение планет, которое едва ли можно назвать парадом — это было бы совершенно неправильно дать данному положению планет такое определение.

Астрономически это точно никакой не парад планет

Но с астрологической точки зрения день все равно будет опасным. В нашей статье о самых опасных днях марта мы уже рассказывали о том, что 28 марта Меркурий и Юпитер окажутся в соединении друг с другом — то есть будут по одну сторону от Земли и в максимальной близости друг к другу на ночном небе.

Ждать судьбоносных перемен из-за парада планет точно не стоит, но быть предельно осторожными астрологи все равно рекомендуют. В этот день нужно быть осторожными, следить за своим здоровьем и ни в коем случае не рисковать.

Ближайший и по-настоящему значимый парад планет ожидается лишь 8 сентября 2040 года. Пять планет соберутся в девяти градусах ночного неба. Это будет значимое событие, которое принесет нам много проблем. Оно станет причиной фатальных поворотов в мире: в политике, науке, религии. С парадами планет могут приходить войны, голод, экономические кризисы, природные катаклизмы.