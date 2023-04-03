4 самых опасных дня в апреле 2023 года с точки зрения астрологии

6 апреля — Полнолуние

Первый опасный день апреля — Полнолуние 6 числа. Несмотря на то, что оно пройдет под управлением гармоничной энергии Весов. Это будет неблагоприятный четверг, в который нам с вами может показаться, что мы всё делаем правильно, хотя вероятность совершения ошибок будет гораздо выше вероятности принятия верных решений. Для того, чтобы обойти стороной все препятствия астрологи советуют 6 числа прислушиваться почаще к здравому смыслу. В противном случае ситуация выйдет из-под контроля.

Также в этот день не стоит врать, притворяться, лицемерить и нарочно выводить из себя окружающих людей. Последствия всего этого будут весьма плачевными.

11 апреля — переход Венеры в Знак Близнецов и соединение Солнца с Юпитером

Первое негативное событие этого дня 11 — смена Знака Венеры. Она не потеряет свою силу полностью, но лишится более чем половины созидательной энергии. Из-за этого 11 апреля будет опасным днем, но в целом сам период пребывания Венеры в Близнецах с до 6 мая будет относительно стабильным. Планета не лишит нас сил полностью. Это все еще будет довольно хорошее время для романтики и знакомств, но вот 11 числа лучше избегать общения с незнакомыми людьми.

11 апреля можно назвать вторым по опасности днем апреля, так как в этот день будет еще одно событие, которое уже можно смело назвать неблагоприятным во всех смыслах. Речь идет о соединении Солнца и Юпитера. В этот день многие из нас станут более нахальными, эмоциональными, эгоистичными, гордыми и тщеславными. Общение в деловой сфере с высокой вероятностью может стать настолько неприятным, что лучшим способом обойти стороной ссоры будет просто уединиться и ни с кем не общаться, никого не беспокоить без надобности.

20 апреля — кольцеобразное полное затмение Солнца