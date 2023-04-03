4 самых опасных дня в апреле 2023 года с точки зрения астрологии
Опасные дни есть в любом месяце. Вопрос лишь в том, сколько их будет. В этот раз астрологи заостряют внимание на четырех потенциально негативных и опасных днях, в которые важно проявлять максимум осторожности, пишет dailyhoro.
6 апреля — Полнолуние
Первый опасный день апреля — Полнолуние 6 числа. Несмотря на то, что оно пройдет под управлением гармоничной энергии Весов. Это будет неблагоприятный четверг, в который нам с вами может показаться, что мы всё делаем правильно, хотя вероятность совершения ошибок будет гораздо выше вероятности принятия верных решений. Для того, чтобы обойти стороной все препятствия астрологи советуют 6 числа прислушиваться почаще к здравому смыслу. В противном случае ситуация выйдет из-под контроля.
Также в этот день не стоит врать, притворяться, лицемерить и нарочно выводить из себя окружающих людей. Последствия всего этого будут весьма плачевными.
11 апреля — переход Венеры в Знак Близнецов и соединение Солнца с Юпитером
Первое негативное событие этого дня 11 — смена Знака Венеры. Она не потеряет свою силу полностью, но лишится более чем половины созидательной энергии. Из-за этого 11 апреля будет опасным днем, но в целом сам период пребывания Венеры в Близнецах с до 6 мая будет относительно стабильным. Планета не лишит нас сил полностью. Это все еще будет довольно хорошее время для романтики и знакомств, но вот 11 числа лучше избегать общения с незнакомыми людьми.
11 апреля можно назвать вторым по опасности днем апреля, так как в этот день будет еще одно событие, которое уже можно смело назвать неблагоприятным во всех смыслах. Речь идет о соединении Солнца и Юпитера. В этот день многие из нас станут более нахальными, эмоциональными, эгоистичными, гордыми и тщеславными. Общение в деловой сфере с высокой вероятностью может стать настолько неприятным, что лучшим способом обойти стороной ссоры будет просто уединиться и ни с кем не общаться, никого не беспокоить без надобности.
20 апреля — кольцеобразное полное затмение Солнца
20 апреля — самый опасный день месяца, так как он отметится полным солнечным затмением. Оно опасно тем, что Луна полностью окажется внутри солнечного диска. Такие затмения опасны в первую очередь тем, что предсказать сценарий развития событий крайне сложно.
Луна и Солнце окажется в Тельце, поэтому 20 апреля стоит быть осторожнее в работе, финансах, а также нужно следить за самочувствием. В этот день можно заболеть, сломать что-то или просто почувствовать сильное недомогание. У кого-то из нас будет мало проблем, но больших, а другим придется встретиться с мощным потоком мелких неурядиц.
Не исключено, что все происходящее будет иметь некоторую неопределенность в плане последствий. Хорошие события могут стать предвестниками проблем, а проблемы предвестниками будущих успехов. Смотрите в оба.
21 апреля — начало ретроградного движения Меркурия
К сожалению, 21 апреля завершается период без ретроградных планет. 21 апреля Меркурий развернется и начнет двигаться в обратном направлении. Ретро-фаза продлится до 14 мая. В это время нужно будет меньше рисковать и больше экономить. Сорить деньгами в этот день точно не стоит, ровно как и в первую неделю после начала ретроградного движения планеты. Астрологи отмечают, что 21 числа ив вплоть до 14 мая могут быть трудности в общении.