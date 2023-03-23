Четыре эстонки отвечают на волнующий вопрос: сколько можно иметь прошлых секс-партнеров и где проходит граница?

Как много вы хотели бы знать о бывших отношениях своего партнера?

Мелани (34): Скорее, хотела бы. Но в определенных границах. До сих пор просто просила рассказать, сколько бывшей второй половине было лет, кем работала и почему они разошлись.

Лийса (25): Я хочу знать все! Любопытство надо удовлетворить.

Эне (58): Хотелось бы знать фундаментальные вещи, например, о причинах разрыва отношений и о ежедневной жизни. Но совсем все уж нельзя знать.

Катрин (46): Когда была моложе, то хотела знать все. Это было для меня важно, а иногда еще и поднимало самооценку. Сейчас я бы спросила, да и хотела бы узнать о значительно меньшем. Но по-прежнему важным остается честность.

Сколько можно иметь бывших секс-партнеров? Какое число считается нормальным?

Лийса: Зависит. В районе десяти вроде нормально, а если уже больше этого, то я бы подумала, что мужчине слишком нравятся отношения на одну ночь, что, конечно, нормально, но я бы не хотела себе такого мужчину...

Эне: Не хочу ничего знать. Не все должно быть таким открытым.

Мелани: Никогда не затрагивала такую тему. Да и не интересует это.

Катрин: Я вроде и не спрашивала. Это было бы чрезмерное ковыряние в прошлом. Если он сам этим не кичится, то и мне все равно.