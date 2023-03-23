Смена эпохи Плутона 23 марта: что ждет знаки зодиака в ближайшие двадцать лет

Ракам Плутон поможет в улучшении семейных дел. Всем одиноким Ракам планета начнет помогать в поисках второй половинки. Плутон в Водолее постарается исправить проблемы, связанные с недопониманием между народами и различными группами людей. Задача Раков тут крайне проста — не дать окружающим начать войну и развязать конфликты на пустом месте. Рожденные под управлением этого знака обретут миротворческий статус.

В период с 2023 по 2043 Близнецы будут испытывать некоторые проблемы, но в конечном итоге они приведут к чему-то хорошему. Люди данного знака найдут решения самых важных проблем и обретут свободу мысли, чувств, эмоций. Во всемирном преображении Близнецы будут играть далеко не самую последнюю роль. Их кармическая задача на ближайшие двадцать лет — поддержание оптимизма на планете Земля. Это будет сложное время, в которое человечеству придется принимать непростые решения.

Тельцы смогут уже в 2023 году начать избавление от всего того, что им не нужно. Речь идет о страхах, сомнениях, вредных привычках, привязанности к токсичным людям. Для того, чтобы поменять свою жизнь и жизнь своих близких к лучшему, тельцам придется принять свои страхи, став более открытыми и смелыми. Возможно, придется принимать смелые решения. Бояться этого совершенно точно не стоит. Астрологи советуют обращаться за помощью к близким, прислушиваясь к их рекомендациям.

В жизни Овнов первые заметные изменения начнут происходить довольно-таки быстро. Скорее всего, они коснутся в первую очередь интеллектуальной сферы. Люди данного знака зодиака быстро поймут, что шли все это время по неверному пути. Если это действительно так, важно начать действовать незамедлительно. Астрологи советуют не сидеть без дела, а искать новые увлечения и в целом быть активными. Овны за первые несколько лет пребывания Плутона в Водолее станут намного мудрее.

Плутон войдет в знак Водолея. Говорить о том, благоприятным или негативным будет это время, нельзя. Данная планета меняет мир к лучшему, но делает это по-разному, пребывая в разных знаках зодиака. Водолей будет воздействовать на нас мягко, поэтому многие внутренние и внешние метаморфозы будут происходить постепенно. В Водолее Плутон пробудет аж до 2043 года. Эти двадцать лет станут одними из самых важных в истории человечества в целом.

Лев

Главная задача Львов в эти двадцать лет — оказание помощи человечеству в борьбе со стереотипным мышлением. Львам нужно быть дипломатичными, общительными и веселыми. Астрологи считают, что Плутон сделает Львов центральными фигурами в некоторых важных аспектах жизни, наделив этих людей острым умом и фантазией. Это вешает на Львов огромную ответственность, но они должны с ней справиться.

Дева

У Дев в начале этого двадцатилетнего периода изменится отношение к самим себе. Далее они обретут мотивацию к великим свершениям. Если у вас вдруг появится желание сделать мир лучше, нужно будет начать действовать незамедлительно. Девам нужно взывать к порядочности окружающих, к доброте и честности. Из друзья и знакомые будут брать с них пример, так что лучше не лгать и оставаться скромными.

Весы

А вот Весов Плутон может сделать слегка заносчивыми. Все свои личные победы до 2043 года лучше не выносить на всеобщее обозрение. Весы являются достаточно скромными людьми, поэтому с любыми позывами пустить кому-то пыль в глаза они справятся без особого труда. В плане развития для Весов будут открыты все двери. Они сами в праве выбирать, кем им быть и к чему стремиться в этой жизни.

Скорпион

Для того, чтобы вокруг Скорпионов формировались лишь хорошие события, им необходимо в период пребывания Плутона в знаке Водолея дольше оставаться оптимистами. Конечно, за двадцать лет будет немало ситуаций, в которых сохранять позитивное настроение, будет немало, однако, нужно как минимум стараться выходить из этого состояния как можно скорее. Так Скорпионы будут сохранять чистоту ума и объективность в мироощущении.

Стрелец