Смена эпохи Плутона 23 марта: что ждет знаки зодиака в ближайшие двадцать лет
23 марта 2023 года Плутон не просто войдет в новый знак зодиака. В этот день начнется новая эпоха планеты. Это одно из самых важных астрологических событий последних лет, поэтому астрологи решили дать важные советы всем знакам зодиака на предстоящие двадцать лет, пишет dailyhoro.
Плутон войдет в знак Водолея. Говорить о том, благоприятным или негативным будет это время, нельзя. Данная планета меняет мир к лучшему, но делает это по-разному, пребывая в разных знаках зодиака. Водолей будет воздействовать на нас мягко, поэтому многие внутренние и внешние метаморфозы будут происходить постепенно. В Водолее Плутон пробудет аж до 2043 года. Эти двадцать лет станут одними из самых важных в истории человечества в целом.
Овен
В жизни Овнов первые заметные изменения начнут происходить довольно-таки быстро. Скорее всего, они коснутся в первую очередь интеллектуальной сферы. Люди данного знака зодиака быстро поймут, что шли все это время по неверному пути. Если это действительно так, важно начать действовать незамедлительно. Астрологи советуют не сидеть без дела, а искать новые увлечения и в целом быть активными. Овны за первые несколько лет пребывания Плутона в Водолее станут намного мудрее.
Телец
Тельцы смогут уже в 2023 году начать избавление от всего того, что им не нужно. Речь идет о страхах, сомнениях, вредных привычках, привязанности к токсичным людям. Для того, чтобы поменять свою жизнь и жизнь своих близких к лучшему, тельцам придется принять свои страхи, став более открытыми и смелыми. Возможно, придется принимать смелые решения. Бояться этого совершенно точно не стоит. Астрологи советуют обращаться за помощью к близким, прислушиваясь к их рекомендациям.
Близнецы
В период с 2023 по 2043 Близнецы будут испытывать некоторые проблемы, но в конечном итоге они приведут к чему-то хорошему. Люди данного знака найдут решения самых важных проблем и обретут свободу мысли, чувств, эмоций. Во всемирном преображении Близнецы будут играть далеко не самую последнюю роль. Их кармическая задача на ближайшие двадцать лет — поддержание оптимизма на планете Земля. Это будет сложное время, в которое человечеству придется принимать непростые решения.
Рак
Ракам Плутон поможет в улучшении семейных дел. Всем одиноким Ракам планета начнет помогать в поисках второй половинки. Плутон в Водолее постарается исправить проблемы, связанные с недопониманием между народами и различными группами людей. Задача Раков тут крайне проста — не дать окружающим начать войну и развязать конфликты на пустом месте. Рожденные под управлением этого знака обретут миротворческий статус.
Лев
Главная задача Львов в эти двадцать лет — оказание помощи человечеству в борьбе со стереотипным мышлением. Львам нужно быть дипломатичными, общительными и веселыми. Астрологи считают, что Плутон сделает Львов центральными фигурами в некоторых важных аспектах жизни, наделив этих людей острым умом и фантазией. Это вешает на Львов огромную ответственность, но они должны с ней справиться.
Дева
У Дев в начале этого двадцатилетнего периода изменится отношение к самим себе. Далее они обретут мотивацию к великим свершениям. Если у вас вдруг появится желание сделать мир лучше, нужно будет начать действовать незамедлительно. Девам нужно взывать к порядочности окружающих, к доброте и честности. Из друзья и знакомые будут брать с них пример, так что лучше не лгать и оставаться скромными.
Весы
А вот Весов Плутон может сделать слегка заносчивыми. Все свои личные победы до 2043 года лучше не выносить на всеобщее обозрение. Весы являются достаточно скромными людьми, поэтому с любыми позывами пустить кому-то пыль в глаза они справятся без особого труда. В плане развития для Весов будут открыты все двери. Они сами в праве выбирать, кем им быть и к чему стремиться в этой жизни.
Скорпион
Для того, чтобы вокруг Скорпионов формировались лишь хорошие события, им необходимо в период пребывания Плутона в знаке Водолея дольше оставаться оптимистами. Конечно, за двадцать лет будет немало ситуаций, в которых сохранять позитивное настроение, будет немало, однако, нужно как минимум стараться выходить из этого состояния как можно скорее. Так Скорпионы будут сохранять чистоту ума и объективность в мироощущении.
Стрелец
Худший враг Стрельцов в любое время — трусость. С 2023 по 2043 год это будет еще более актуально, поскольку Плутон требует от нас движения вперед. Стрельцам будет проще следовать своим принципам и нести в мир нечто важное. Вселенная сама внесет коррективы в их жизнь и направит по нужному пути. Самое главное — не корить судьбу, следуя тому направлению, которое она будет задавать. Не исключено. что это направление будет периодически меняться.
Козерог
Козерогам нужно помнить, что в начале движения Плутона по знаку Водолея им нельзя быть чрезмерно серьезными, ведь серьезность — последнее прибежище заурядности. Если относиться к жизни чуть проще, можно привлечь больше положительного внимания со стороны окружающих. Этим людям нужен будет свежий взгляд на жизнь. Астрологи советуют в эти двадцать лет периодически искать для себя нечто новое и интересное. Только так можно будет остаться на плаву.
Водолей
Водолеям нужна смелость и целеустремленность, причем уже с первых дней пребывания Плутона в их знаке. Проявив мягкость там, где необходима решительность, Водолеи рискуют отбросить на неопределенный период свои триумфы в любви и делах. В период пребывания самой дальней планеты в Водолее важно не пасовать перед трудностями. Можно брать паузу, но точно не говорить себе что-то типа: „Я совершенно не гожусь для этого“. Водолеи могут стать теми, кем мечтают.
Рыбы
Самая главная задача Плутона за эти двадцать лет дать Рыбам понять, что судьба — это не дело случая, а результат выбора. Скорее всего, планета начнет сталкивать Рыб со сложными дилеммами, чтоб показать этим людям, что они сами могут выбирать тот путь, который им нравится больше всего. Всё упирается лишь в уверенность и мировоззрение. Плутон поможет рыбам „сжечь все мосты“, которые им больше не нужны.