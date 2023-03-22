Праздник Жаворонки 22 марта: народные обычаи, приметы погоды, что нельзя делать

22 марта христиане чтят память сорока мучеников, которые умерли за Христа в Малой Азии, пишет УНИАН.

Наши предки в этот день чтили всех перелетных птиц, особенно жаворонков. Для птиц делали кормушки и наполняли зерном. Кормушки развешивали в саду, чтобы птицы там заселялись. Птицы были хорошими помощниками, поскольку охотились на вредителей сада.

Хозяйки 22 марта выпекали обрядовые булочки в форме птиц. Булочки-жаворонки символизировали приход весны и прилет птиц. „Тело“ булочек съедали сами и давали детям, а „голову“ крошили в корыто для домашнего скота.

Также 22 марта наши предки чтили усопших - ходили на кладбище и убирались на могилах близких. Женщины молились сорока мученикам за безопасность мужей, которые находятся на войне или на заработках.

Что нельзя делать 22 марта

В этот день нельзя обрезать ветки деревьев, иначе нанесенные раны заживут нескоро.

Также нельзя в этот день ругать домашних животных и кричать на них, иначе они совсем перестанут слушаться.

Приметы погоды 22 марта

Существуют такие приметы о погоде в этот день:

Оттепель в этот день предвещает хороший урожай проса в этом году.

Если ночью не видно звезд, то скоро похолодает.

С каждого угла слышно пение птиц - к потеплению.

Если ласточки уже прилетели к этой дате, то весна будет теплой, а год - урожайным.

Если 22 марта тепло, то в следующие 40 дней будет тепло, и наоборот.

Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.