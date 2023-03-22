Праздник Жаворонки 22 марта: народные обычаи, приметы погоды, что нельзя делать(2)
Народный праздник 22 марта известен под названиями Жаворонки, Со́рок Соро́к, Встреча весны, Сорок мучеников. Что традиционно нужно делать в этот день, а что нельзя?
22 марта христиане чтят память сорока мучеников, которые умерли за Христа в Малой Азии, пишет УНИАН.
Наши предки в этот день чтили всех перелетных птиц, особенно жаворонков. Для птиц делали кормушки и наполняли зерном. Кормушки развешивали в саду, чтобы птицы там заселялись. Птицы были хорошими помощниками, поскольку охотились на вредителей сада.
Хозяйки 22 марта выпекали обрядовые булочки в форме птиц. Булочки-жаворонки символизировали приход весны и прилет птиц. „Тело“ булочек съедали сами и давали детям, а „голову“ крошили в корыто для домашнего скота.
Также 22 марта наши предки чтили усопших - ходили на кладбище и убирались на могилах близких. Женщины молились сорока мученикам за безопасность мужей, которые находятся на войне или на заработках.
Что нельзя делать 22 марта
В этот день нельзя обрезать ветки деревьев, иначе нанесенные раны заживут нескоро.
Также нельзя в этот день ругать домашних животных и кричать на них, иначе они совсем перестанут слушаться.
Приметы погоды 22 марта
Существуют такие приметы о погоде в этот день:
Оттепель в этот день предвещает хороший урожай проса в этом году.
Если ночью не видно звезд, то скоро похолодает.
С каждого угла слышно пение птиц - к потеплению.
Если ласточки уже прилетели к этой дате, то весна будет теплой, а год - урожайным.
Если 22 марта тепло, то в следующие 40 дней будет тепло, и наоборот.
Важно отметить, что в наше время климат очень изменился, и не все давние приметы для нас актуальны.