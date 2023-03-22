Слабость, реанимация, дырка в горле и 4 месяца в больнице. История Марии, заново учившейся дышать(1)
Мария Круминя — 35-летняя пациентка с миастенией. Простыми словами эту болезнь можно описать как „мышечная слабость“. Женщина узнала о диагнозе семь лет назад и прошла через настоящий ад — болезнь прогрессировала очень быстро и Мария провела в больнице 4 месяца, где вместе с врачами боролась за жизнь. В самый критический момент болезни Мария не могла самостоятельно есть, говорить и дышать, но после тяжелого и длительного восстановительного периода ей удалось вернуться к полноценной работе и встретить любимое время года — весну, пишет Delfi Woman.
До злосчастного дня ничто не говорило о проблемах со здоровьем. Она воспринимала себя как совершенно здорового человека — кроме плохого зрения еще с детства, вырезанного аппендицита и нерегулярных головных болей в период повышенной нагрузки. Мария училась в университете, была активной и ходила к врачам только на дежурные проверки. „Никаких подозрений, что что-то может произойти — но оно произошло, и очень внезапно“, — рассказывает женщина.