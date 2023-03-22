Слабость, реанимация, дырка в горле и 4 месяца в больнице. История Марии, заново учившейся дышать

Мария Круминя — 35-летняя пациентка с миастенией. Простыми словами эту болезнь можно описать как „мышечная слабость“. Женщина узнала о диагнозе семь лет назад и прошла через настоящий ад — болезнь прогрессировала очень быстро и Мария провела в больнице 4 месяца, где вместе с врачами боролась за жизнь. В самый критический момент болезни Мария не могла самостоятельно есть, говорить и дышать, но после тяжелого и длительного восстановительного периода ей удалось вернуться к полноценной работе и встретить любимое время года — весну, пишет Delfi Woman.