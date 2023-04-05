Зарегистрируйся на трихограмму волос и кожи головы
Первая медицинская клиника трихологии в Эстонии приглашает читателей на обследование волос и кожи головы с промокодом Juuksed24 по цене 5 евро!
Здоровые волосы и кожа головы помогают создать образ успешного, уверенного в себе человека, ведь качество волос напрямую влияет на уровень жизни человека. Проблемы с выпадением волос — психологическая и социальная проблема, которую решает отделение трихологии в Эстонии.
Когда пора бежать к трихологу?
облысение или повышенное выпадение волос
повышенная жирность волос, когда волосы теряют вид и „слипаются“ буквально через несколько часов после мытья головы
излишняя сухость – кончики секутся, стержни волос ломаются
перхоть
болячки, язвочки, сыпь на коже волосистой части головы
плохой рост волос
зуд в зоне роста волос
раннее поседение, резкое изменение цвета волос или их структуры
Что увидит трихоскоп?
обнаружит кожные заболевания: дерматит, экзема, псориаз
получит заключение о состоянии кожи волосистой части головы
исследует состояние волоса на всем его протяжении
выяснит размер волосяного фолликула
определит причину и степень выпадения волос
исследует состояние всей системы роста волос
Увидев картину состояния кожи головы и волос, можно обратиться к трихологу для назначения лечения и физиопроцедур в первой Трихологической клинике Эстонии.
Никакой специальной подготовки к проведению диагностики кожи головы и волос не требуется. На сегодняшний день трихоскопия, из-за простоты, неинвазивности и информативности исследования, рекомендована при всех заболеваниях волос и кожи головы.
Если вас беспокоит состояние ваших волос и кожи головы, чрезмерное выпадение или сухость, то записывайтесь на компьютерное обследование волос и кожи головы в клинику. В действительности эффективным решением этих проблем занимается Trihholoogia kliinik.
С промокодом JUUKSED24 первые зарегистрировавшиеся 100 человек пройдут обследование БЕСПЛАТНО, последующая цена в рамках компании 5 евро за визит!
Промокод действует до 31.05.2023.
Регистрация на прием:
Таллинн, ЛАСНАМЯЭ: Линнамяэ теэ, 3, инфотелефон для регистрации (+372) 6 797 797
Таллинн, КЕСКЛИНН: Йыэ, 2B, инфотелефон для регестрации (+372) 677 677 1
Таллинн, МУСТАМЯЭ: Сипельга, 2, инфотелефон для регестрации (+372) 6 700 888
Нарва: проспект Выйду, 2, инфотелефон для регестрации (+372) 559 014 14
Раквере: Тулевику, 1, инфотелефон для регистрации (+372) 559 014 14