Зарегистрируйся на трихограмму волос и кожи головы

Топ-3 неудобных вопросов трихологу:

Жирные волосы и перхоть — следствие плохой гигиены?

Нет, это скорее симптомы себорейного дерматита — хронического заболевания, напрямую связанного с генетикой, образом жизни, качеством питания.

На самом деле пациенты с перхотью очень переживают из-за своего состояния и стесняются собственного вида. Они постоянно пробуют разные шампуни, которые решили бы их проблему, и порой наоборот слишком часто моют голову. К сожалению, шампуни дают только временный эффект.

Самодельные маски из яиц и отваров — прошлый век?

Допускаю, что отвары трав или другая фитотерапия может улучшить блеск волос и уменьшить чувствительность кожи головы. Но я пока не встречал народных рецептов, которые могли бы решить, например, проблему выпадения волос.

Как понять, что волос выпадает слишком много?