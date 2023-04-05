Красота и здоровье
05.04.2023, 09:01

Зарегистрируйся на трихограмму волос и кожи головы

 
ФОТО: Trihholoogia kliinik

Первая медицинская клиника трихологии в Эстонии приглашает читателей на обследование волос и кожи головы с промокодом Juuksed24 по цене 5 евро!

Здоровые волосы и кожа головы помогают создать образ успешного, уверенного в себе человека, ведь качество волос напрямую влияет на уровень жизни человека. Проблемы с выпадением волос — психологическая и социальная проблема, которую решает отделение трихологии в Эстонии.

Когда пора бежать к трихологу?

  • облысение или повышенное выпадение волос

  • повышенная жирность волос, когда волосы теряют вид и „слипаются“ буквально через несколько часов после мытья головы

  • излишняя сухость – кончики секутся, стержни волос ломаются

  • перхоть

  • болячки, язвочки, сыпь на коже волосистой части головы

  • плохой рост волос

  • зуд в зоне роста волос

  • раннее поседение, резкое изменение цвета волос или их структуры

Что увидит трихоскоп?

  • обнаружит кожные заболевания: дерматит, экзема, псориаз

  • получит заключение о состоянии кожи волосистой части головы

  • исследует состояние волоса на всем его протяжении

  • выяснит размер волосяного фолликула

  • определит причину и степень выпадения волос

  • исследует состояние всей системы роста волос

Увидев картину состояния кожи головы и волос, можно обратиться к трихологу для назначения лечения и физиопроцедур в первой Трихологической клинике Эстонии.

Никакой специальной подготовки к проведению диагностики кожи головы и волос не требуется. На сегодняшний день трихоскопия, из-за простоты, неинвазивности и информативности исследования, рекомендована при всех заболеваниях волос и кожи головы.

Топ-3 неудобных вопросов трихологу:

Жирные волосы и перхоть — следствие плохой гигиены?

Нет, это скорее симптомы себорейного дерматита — хронического заболевания, напрямую связанного с генетикой, образом жизни, качеством питания.

На самом деле пациенты с перхотью очень переживают из-за своего состояния и стесняются собственного вида. Они постоянно пробуют разные шампуни, которые решили бы их проблему, и порой наоборот слишком часто моют голову. К сожалению, шампуни дают только временный эффект.

Самодельные маски из яиц и отваров — прошлый век?

Допускаю, что отвары трав или другая фитотерапия может улучшить блеск волос и уменьшить чувствительность кожи головы. Но я пока не встречал народных рецептов, которые могли бы решить, например, проблему выпадения волос.

Как понять, что волос выпадает слишком много?

Обычно их предлагают считать — в норме выпадает до 150 волос в день. Также можно посмотреть, не расширился ли центральный пробор, не углубились ли лобно-височные залысины, не появилась ли перхоть. Все перечисленные симптомы помогут вам убедиться, что волосы выпадают не в пределах нормы и вам нужна консультация трихолога.

Если вас беспокоит состояние ваших волос и кожи головы, чрезмерное выпадение или сухость, то записывайтесь на компьютерное обследование волос и кожи головы в клинику. В действительности эффективным решением этих проблем занимается Trihholoogia kliinik.

С промокодом JUUKSED24 первые зарегистрировавшиеся 100 человек пройдут обследование БЕСПЛАТНО, последующая цена в рамках компании 5 евро за визит!

Промокод действует до 31.05.2023.

Регистрация на прием:

Таллинн, ЛАСНАМЯЭ: Линнамяэ теэ, 3, инфотелефон для регистрации (+372) 6 797 797

Таллинн, КЕСКЛИНН: Йыэ, 2B, инфотелефон для регестрации (+372) 677 677 1

Таллинн, МУСТАМЯЭ: Сипельга, 2, инфотелефон для регестрации (+372) 6 700 888

Нарва: проспект Выйду, 2, инфотелефон для регестрации (+372) 559 014 14

Раквере: Тулевику, 1, инфотелефон для регистрации (+372) 559 014 14

www.trihholoogiakliinik.ee

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