ПОДКАСТ | После 20 лет брака я узнала, что у него есть вторая семья: как пережить сложный развод?
В студии подкаста „По душам“ - женщина, которая отважилась поделиться своим опытом развода после 20 лет брака. Инга рассказала, что для нее настоящим спасением стала терапия, которая помогла не только пережить сложный период жизни, но и „помолодеть“ на несколько десятков лет.
Расскажите немного о себе, как вы решились пойти на терапию?
На терапию я довольно долго решалась пойти, но в какой-то момент это произошло мгновенно. Занимаясь поиском психолога в Таллинне, я заметила объявление об услугах психолога онлайн, и уже через пять минут наша консультация состоялась. Но для того, чтобы решиться вбить в поисковую строку запрос, ушло примерно полгода. Я боролась со своей сложной ситуацией - разводом. Вроде как считала, что справляюсь. Не все это замечали, потому что получалось даже улыбаться, делать повседневные дела. Но когда я оказывалась дома одна - становилось очень тяжело. Хоть и казалось, что справляюсь. Из телесных ощущений у меня дрожали либо ноги, либо руки, но в целом это не сильно мешало. И все же в один момент я поняла, что у меня дрожат и ноги, и руки - и тут осознала, что надо просить помощи.
А что все-таки мешало вам решиться на такой шаг, какие блоки стояли?
Действительно, был страх. Наверное, это потому что я родилась в СССР. Там в случае каких-то суицидальных мыслей или чего-то такого сразу ставили на учет, и это накладывало определенные ограничения. Тебя считали сумасшедшей. Сейчас же это хорошая тенденция - считается, что полностью нормальных людей нет, изолировать пытаются только тех, кто опасен для окружающих. Даже сейчас я смогла рассказать подругам о том, что получала помощь, только тогда, когда психолог сказала: мы можем с тобой продолжать периодически сеансы, но я готова тебя выписать.
Расскажите подробнее о вашей ситуации - кто был инициатором развода?
В общей сложности около 20 лет. Замуж я выходила молодой девушкой, настраивала себя на то, что всю жизнь вместе будем, старость встретим. А тут раз - и все.
Мне просто пришлось принять сам факт и поставить ту точку, которую не смог поставить мой бывший супруг. Из-за жизни на две страны у него очень хитро сформировалось две семьи. Мы ссорились, ругались, мне говорили всякие неприятные вещи. В том числе я слышала о том, что красивой я была в 35 лет, а сейчас кому я такая нужна. Такая вот манипуляция была, что, мол, в твои 50 ты уже все. Я не думаю, что это делалось сознательно. Но это уже другая история.
Когда я этот момент узнала, то с этим сидела еще месяца три, держа все в себе. А окончательную точку поставила в октябре - уже „выписанная“ психологом.
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