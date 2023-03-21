ПОДКАСТ | После 20 лет брака я узнала, что у него есть вторая семья: как пережить сложный развод?

Расскажите немного о себе, как вы решились пойти на терапию?

На терапию я довольно долго решалась пойти, но в какой-то момент это произошло мгновенно. Занимаясь поиском психолога в Таллинне, я заметила объявление об услугах психолога онлайн, и уже через пять минут наша консультация состоялась. Но для того, чтобы решиться вбить в поисковую строку запрос, ушло примерно полгода. Я боролась со своей сложной ситуацией - разводом. Вроде как считала, что справляюсь. Не все это замечали, потому что получалось даже улыбаться, делать повседневные дела. Но когда я оказывалась дома одна - становилось очень тяжело. Хоть и казалось, что справляюсь. Из телесных ощущений у меня дрожали либо ноги, либо руки, но в целом это не сильно мешало. И все же в один момент я поняла, что у меня дрожат и ноги, и руки - и тут осознала, что надо просить помощи.

А что все-таки мешало вам решиться на такой шаг, какие блоки стояли?

Действительно, был страх. Наверное, это потому что я родилась в СССР. Там в случае каких-то суицидальных мыслей или чего-то такого сразу ставили на учет, и это накладывало определенные ограничения. Тебя считали сумасшедшей. Сейчас же это хорошая тенденция - считается, что полностью нормальных людей нет, изолировать пытаются только тех, кто опасен для окружающих. Даже сейчас я смогла рассказать подругам о том, что получала помощь, только тогда, когда психолог сказала: мы можем с тобой продолжать периодически сеансы, но я готова тебя выписать.

Расскажите подробнее о вашей ситуации - кто был инициатором развода?

В общей сложности около 20 лет. Замуж я выходила молодой девушкой, настраивала себя на то, что всю жизнь вместе будем, старость встретим. А тут раз - и все.