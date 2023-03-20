День весеннего равноденствия 2023: что можно и нельзя делать сегодня?

В 2023 году день весеннего равноденствия наступает 20 марта, в понедельник, в 23:25 по эстонскому времени. Солнце взойдет точно на востоке и зайдет точно на западе, ровно 12 часов оно будет находиться над горизонтом и 12 часов - под горизонтом. Также, начиная со дня весеннего равноденствия, поменяются времена года по полушариям: в Южном наступит астрономическая осень, а в Северном - астрономическая весна, которая продолжится до дня летнего солнцестояния. Световой день с этого момент начнет увеличиваться, а ночь - уменьшаться.

День весеннего равноденствия - традиции

День весеннего равноденствия в народе называют Солнцеворот или Вербоносица. Считалось, что с этого времени начинаются обновления в природе: тает снег, набухают почки, птицы возвращаются с юга, гремит первый весенний гром. Поэтому традиционно в этот день пекли булочки или печенье в форме птиц-жаворонков. „Птичками“ угощали детей, те выбегали на улицу и „запускали“ их в небо: если получалось подбросить „птичку“ и поймать - это добрый знак. Также в булочки перед выпечкой прятали разные мелочи - ягодку, нитку, луковицу. По тому, что кому попадется, определяли его дальнейшую судьбу. Девушки в день весеннего равноденствия пели песни-веснянки, а мужчины разжигали костры - через них прыгали сами и водили скот, чтобы не болеть.

Что нужно делать в день весеннего равноденствия

Советы на день весеннего равноденствия берут свое начало с давних времен. Итак, в этот день нужно:

сделать в доме уборку, выбросить хлам;

принести распустившуюся вербу и выместь ею из дома все старое и негативное;

легонько отхлестать вербой больного человека - чтобы выздоровел и здорового - чтобы не болел;

оставить в доме несколько веточек вербы - чтобы защитить его и домочадцев от нечистой силы, а также от горестей и печали;

помириться с тем, с кем были в ссоре;

влюбленным нужно обязательно увидеться в этот день и побыть вместе, чтобы чувства долго не угасали.

Также в этот день нужно загадывать желания, желания на любовь будут иметь особенную силу.