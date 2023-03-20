4 совета о том, как бороться с весенней усталостью

Формула борьбы с весенней усталостью и укрепления своего здоровья на самом деле состоит из совершенно простых и повседневных элементов, которые полезно помнить и в другие времена года.



Уровень энергии в течение дня зависит от качества сна ночью



По мере приближения лета дни становятся длиннее и все более загруженными, и может возникнуть соблазн выделить больше времени для работы в ущерб сну. Но именно в период весенней усталости особенно важно обеспечить достаточную продолжительность и качество сна.



Чтобы получить более точное представление о своих режимах сна, можно использовать, например, смарт-часы, которые отслеживают качество вашего сна или же, например, приложение „Цикл сна“ («Sleep Cycle“), загружаемое на телефон, которое, помимо прочего, помогает заснуть, анализирует качество сна и будит спящего в подходящей фазе сна. „Самое замечательное в смарт-устройствах, которые мы используем каждый день — это то, что эти решения можно использовать для т.н. биохакинга – причем даже тогда, когда мы спим“, — объясняет эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина.



Конечно, перед сном также стоит помнить о классических рекомендациях по гигиене сна – таких как темная и прохладная комната, отказ от обильных приемов пищи непосредственно перед сном или использование режима ночной подсветки на смарт-устройствах.



Тело нужно заправлять правильным топливом



Здоровое питание — это та привычка, которой нужно следовать круглый год, а не только практиковать ее при появлении симптомов весенней усталости. К сожалению, приближение лета искушает многих людей сесть на диету и следовать экстремальным планам питания, но ведь - в конце концов! – еда — это необходимое топливо для нашего тела!



Созданная Институтом развития здоровья страница рекомендаций по питанию -www.toitumine.ee – дает хороший обзор сбалансированного питания и рекомендуемых размеров порций. Помимо разнообразного питания, также нужно не забывать употреблять достаточное количество жидкости – ведь зачастую трудности с концентрацией внимания и вялость вызваны элементарной нехваткой воды в организме.



Медитация помогает снизить стресс



Исследования доказали, что медитация помогает уменьшить стресс, тревожность и депрессию, укрепляет когнитивные функции и способность концентрироваться. Кроме того, это также приносит пользу организму, снижая кровяное давление и улучшая качество сна. Медитацию можно практиковать во многих различных формах, и она доступна для каждого из нас.



Один из хороших способов расслабиться — это выполнение медитативных упражнений. Например, подходящее как для начинающих, так и для опытных пользователей, приложение „Headspace“ предлагает советы и сеансы медитации, которые помогут справиться со стрессом и тревожностью, а также могут помочь личному карьерному росту. „Это приложение для медитации, которое предлагает медитации с голосовым управлением, музыку для засыпания, дыхательные упражнения и упражнения на внимание, способно к самообучению и дает пользователю новые персонализированные рекомендации, основанные на прошлых действиях“, — объясняет Мишина, добавляя, что „Headspace“ также является еще одним примером того, как искусственный интеллект и машинное обучение помогает внедрять инновации в области здравоохранения и благополучия.



Человек создан для движения



Хотя поначалу может показаться, что физическая активность или спорт утомляют организм, но на самом деле даже короткая тренировка способствует выбросу серотонина в организме, что, в свою очередь, делает человека более энергичным и мотивированным, не говоря уже о других преимуществах, таких как сжигание жира, улучшение кровообращения и снижение уровня стресса.



Те, кто предпочитает заниматься дома, могут практиковать, например, йогу, танцы или какие-то силовые упражнения. Но почему бы не попробовать в свой день вместить прогулку, которая к тому же позволяет зарядиться солнечным светом – это именно то, что нужно организму после нашей долгой и темной зимы!



Прохождение 10 000 шагов в день может быть такой подходящей целью активности. „С помощью смартфона или смарт-часов легко отслеживать количество шагов, которые вы проходите за день“, — советует эксперт по технологиям использовать свои устройства и для достижения поставленных целей в сфере физической активности.