Красота и здоровье
20.03.2023, 11:00

4 совета о том, как бороться с весенней усталостью

 
Portrait of attractive lovely girl enjoying time in bad after sleeping lying under blanket making stretching keeping eyes closed. Good day life health concept
Portrait of attractive lovely girl enjoying time in bad after sleeping lying under blanket making stretching keeping eyes closed. Good day life health concept
ФОТО: Huawei

Каждому из нас приходится сталкиваться с весенней усталостью, которая приходит после долгой зимы, принося с собой перепады настроения. Но как максимально безболезненно пережить этот непростой период и при этом зарядить себя достаточной энергией и позитивным настроением?

Формула борьбы с весенней усталостью и укрепления своего здоровья на самом деле состоит из совершенно простых и повседневных элементов, которые полезно помнить и в другие времена года.

Уровень энергии в течение дня зависит от качества сна ночью

По мере приближения лета дни становятся длиннее и все более загруженными, и может возникнуть соблазн выделить больше времени для работы в ущерб сну. Но именно в период весенней усталости особенно важно обеспечить достаточную продолжительность и качество сна.

Чтобы получить более точное представление о своих режимах сна, можно использовать, например, смарт-часы, которые отслеживают качество вашего сна или же, например, приложение „Цикл сна“ («Sleep Cycle“), загружаемое на телефон, которое, помимо прочего, помогает заснуть, анализирует качество сна и будит спящего в подходящей фазе сна. „Самое замечательное в смарт-устройствах, которые мы используем каждый день — это то, что эти решения можно использовать для т.н. биохакинга – причем даже тогда, когда мы спим“, — объясняет эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина.

Конечно, перед сном также стоит помнить о классических рекомендациях по гигиене сна – таких как темная и прохладная комната, отказ от обильных приемов пищи непосредственно перед сном или использование режима ночной подсветки на смарт-устройствах.

Тело нужно заправлять правильным топливом

Здоровое питание — это та привычка, которой нужно следовать круглый год, а не только практиковать ее при появлении симптомов весенней усталости. К сожалению, приближение лета искушает многих людей сесть на диету и следовать экстремальным планам питания, но ведь - в конце концов! – еда — это необходимое топливо для нашего тела!

Созданная Институтом развития здоровья страница рекомендаций по питанию -www.toitumine.ee – дает хороший обзор сбалансированного питания и рекомендуемых размеров порций. Помимо разнообразного питания, также нужно не забывать употреблять достаточное количество жидкости – ведь зачастую трудности с концентрацией внимания и вялость вызваны элементарной нехваткой воды в организме.

Медитация помогает снизить стресс

Исследования доказали, что медитация помогает уменьшить стресс, тревожность и депрессию, укрепляет когнитивные функции и способность концентрироваться. Кроме того, это также приносит пользу организму, снижая кровяное давление и улучшая качество сна. Медитацию можно практиковать во многих различных формах, и она доступна для каждого из нас.

Один из хороших способов расслабиться — это выполнение медитативных упражнений. Например, подходящее как для начинающих, так и для опытных пользователей, приложение „Headspace“ предлагает советы и сеансы медитации, которые помогут справиться со стрессом и тревожностью, а также могут помочь личному карьерному росту. „Это приложение для медитации, которое предлагает медитации с голосовым управлением, музыку для засыпания, дыхательные упражнения и упражнения на внимание, способно к самообучению и дает пользователю новые персонализированные рекомендации, основанные на прошлых действиях“, — объясняет Мишина, добавляя, что „Headspace“ также является еще одним примером того, как искусственный интеллект и машинное обучение помогает внедрять инновации в области здравоохранения и благополучия.

Человек создан для движения

Хотя поначалу может показаться, что физическая активность или спорт утомляют организм, но на самом деле даже короткая тренировка способствует выбросу серотонина в организме, что, в свою очередь, делает человека более энергичным и мотивированным, не говоря уже о других преимуществах, таких как сжигание жира, улучшение кровообращения и снижение уровня стресса.

Те, кто предпочитает заниматься дома, могут практиковать, например, йогу, танцы или какие-то силовые упражнения. Но почему бы не попробовать в свой день вместить прогулку, которая к тому же позволяет зарядиться солнечным светом – это именно то, что нужно организму после нашей долгой и темной зимы!

Прохождение 10 000 шагов в день может быть такой подходящей целью активности. „С помощью смартфона или смарт-часов легко отслеживать количество шагов, которые вы проходите за день“, — советует эксперт по технологиям использовать свои устройства и для достижения поставленных целей в сфере физической активности.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии