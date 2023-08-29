ПОДКАСТ RusDelfi | „Муж меня не слышит“: психолог разбирает распространенные сложности в отношениях

Сегодня мы начнем с того, что попросим вас прокомментировать конкретную ситуацию из жизни. Женщина пишет, что очень хочет быть хорошей и уравновешенной мамой для детей, но каждый день у нее ссоры с мужем, который ей врет и никак не хочет услышать. Нужен ли психолог в данном случае? И что бы вы посоветовали женщине?

Конечно. В таком случае психолог приглашает на беседу, чтобы разобраться, в чем причина. И не всегда на третьей и четвертой сессии это получается. Но здесь на поверхности несколько моментов. Часто бывает так, что когда рождается ребенок, социальные роли меняются, при этом и мужчина, и женщина не всегда с этим могут смириться. Иногда на подсознательном уровне происходит своеобразная борьба за первенство между мужчиной и ребенком.Теперь о том, что мужчина не слышим женщину. Вопрос в том, через что она с ним разговаривает, через какую эмоцию. При этом стоит помнить, что несмотря на то, что ее социальная роль „мамская“ для ребенка, это не должно распространяться и на мужа. Когда женщина общается с мужчиной, она должна помнить, что ее роль в этот момент - женская: а не мамская. Особенно это актуально, когда ребенок маленький - у женщины просто не хватает времени и внутренних ресурсов, чтобы переключиться и вспомнить, что перед ней не ребенок, которым можно командовать, а взрослый мужчина, которого она когда-то выбрала в качестве мужа.