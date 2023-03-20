Гороскоп
20.03.2023, 08:55

Ревность и вспыльчивость будут проявляться больше обычного. Прогноз астролога RusDelfi на новую неделю

 
Ирина Варнес
ведический астролог
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2144185607
ФОТО: Andrey_Popov | Shutterstock

Астролог Ирина Варнес рассказывает, чего нам ждать на новой мартовской неделе.

Наверно вы все заметили, как события стали происходить быстрее и интенсивнее. Эта тенденция будет продолжаться.

Переход из знака в знак считается сложным временем для планеты и в такое время она дает слабые или не самые благоприятные результаты. За последние дни такой переход совершили 4 планеты!

Сейчас ярко выражен знак Рыб - Солнце, Меркурий и Юпитер. 21 марта нас также ожидает Новолуние, Луна также присоединится к этой кампании. Давайте посмотрим, что это для нас значит.

Рыбы – это водный, творческий, духовный знак Юпитера. В нем легко утонуть так как здесь нет привычных правил. Это как в сказке - пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Но главный герой находит то, что нужно и возвращается с победой. Через глубокое понимание принципов, символов мы увидим направление и цель своего пути.

Солнце же – огненная стихия, освещает эту область и ставит под вопрос в чем же смысл достижений, если они не делают счастливым и не дают мира в душе. Поэтому не удивляйтесь, если в этом месяце вы захотите попробовать занятия йогой, проявите интерес к философии, к астрологии, психологии или посетите церковь. Хорошее время для паломничества.

В Ведической астрологии паломничеству уделяется большое влияние как методу коррекции гороскопа. Нельзя недооценивать силу святых мест, а еще больше те изменения, которые человек проходит во время своего пути. Представьте времена, когда не было самолетов, Google-карт и возможности бронировать гостиницы онлайн. Человеку нужно пройти этот путь пешком, не имея толком представления куда идти, где ночевать, где и на какие деньги есть, как общаться с людьми, не зная их языка. Иногда паломничество занимало годы. Не все возвращались, кто-то оставался в новом месте. Одно точно: сознание обогащалось и расширялось благодаря новому опыту и силе духа, который двигал человека вперед.

Уже много лет назад, когда Путь Камино Сантьяго еще не был таким популярным, мне с сестрой удалось пройти 850 км по северу Испании. Мы шли только по желтым стрелочкам, без карты, и конечно же, без мобильных телефонов. Все, что у тебя есть, это твой рюкзак, который тебе же и нести. Когда у тебя есть только самое необходимое, то нести его легко. Когда проговорены все недопонимания, находиться вместе легко, даже когда условия сложные. В зависимости, где у вас находится знак Рыб, в ближайшее время Солнце осветит ту область, где вы несете слишком тяжелый рюкзак или не решили определенную задачу. А понесете ли вы этот груз дальше или избавитесь от ненужного - решать только вам.

Следующее сильное соединении это Венера и Раху, северный лунный узлел, в знаке Овна. Знак, где все начинается, зарождается с огромной силой и энтузиазмом, где есть непоколебимая вера в свои силы, азарт и желание действовать. Венера и Раху дадут возможности для проявления инициативы, наши планы будут казаться реальными и осуществимыми. И это действительно так, если мы будем действовать. Но возрастут траты на удовольствия и покупки, навеянные сиюминутными желаниями. Меркурий, сила разума находится в „мечтательном“ состоянии и будет разрешать нам расслабиться. Поэтому лучше оплатить все необходимые счета сразу. Также ревность и вспыльчивость будут проявляться больше обычного и могут вести к необоснованным обидам.

Эмоционально сложный день - 20 марта.

23 марта легко сделать неверные выводы, увлечься иллюзией, могут быть очень сильные желания. Не торопитесь, остыньте и все станет на свои места.

В видео ниже можно узнать больше о знаке Рыб и понятии экзальтации Венеры:

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