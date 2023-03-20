Ревность и вспыльчивость будут проявляться больше обычного. Прогноз астролога RusDelfi на новую неделю
Астролог Ирина Варнес рассказывает, чего нам ждать на новой мартовской неделе.
Наверно вы все заметили, как события стали происходить быстрее и интенсивнее. Эта тенденция будет продолжаться.
Переход из знака в знак считается сложным временем для планеты и в такое время она дает слабые или не самые благоприятные результаты. За последние дни такой переход совершили 4 планеты!
Сейчас ярко выражен знак Рыб - Солнце, Меркурий и Юпитер. 21 марта нас также ожидает Новолуние, Луна также присоединится к этой кампании. Давайте посмотрим, что это для нас значит.
Рыбы – это водный, творческий, духовный знак Юпитера. В нем легко утонуть так как здесь нет привычных правил. Это как в сказке - пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Но главный герой находит то, что нужно и возвращается с победой. Через глубокое понимание принципов, символов мы увидим направление и цель своего пути.
Солнце же – огненная стихия, освещает эту область и ставит под вопрос в чем же смысл достижений, если они не делают счастливым и не дают мира в душе. Поэтому не удивляйтесь, если в этом месяце вы захотите попробовать занятия йогой, проявите интерес к философии, к астрологии, психологии или посетите церковь. Хорошее время для паломничества.
В Ведической астрологии паломничеству уделяется большое влияние как методу коррекции гороскопа. Нельзя недооценивать силу святых мест, а еще больше те изменения, которые человек проходит во время своего пути. Представьте времена, когда не было самолетов, Google-карт и возможности бронировать гостиницы онлайн. Человеку нужно пройти этот путь пешком, не имея толком представления куда идти, где ночевать, где и на какие деньги есть, как общаться с людьми, не зная их языка. Иногда паломничество занимало годы. Не все возвращались, кто-то оставался в новом месте. Одно точно: сознание обогащалось и расширялось благодаря новому опыту и силе духа, который двигал человека вперед.
Уже много лет назад, когда Путь Камино Сантьяго еще не был таким популярным, мне с сестрой удалось пройти 850 км по северу Испании. Мы шли только по желтым стрелочкам, без карты, и конечно же, без мобильных телефонов. Все, что у тебя есть, это твой рюкзак, который тебе же и нести. Когда у тебя есть только самое необходимое, то нести его легко. Когда проговорены все недопонимания, находиться вместе легко, даже когда условия сложные. В зависимости, где у вас находится знак Рыб, в ближайшее время Солнце осветит ту область, где вы несете слишком тяжелый рюкзак или не решили определенную задачу. А понесете ли вы этот груз дальше или избавитесь от ненужного - решать только вам.
Следующее сильное соединении это Венера и Раху, северный лунный узлел, в знаке Овна. Знак, где все начинается, зарождается с огромной силой и энтузиазмом, где есть непоколебимая вера в свои силы, азарт и желание действовать. Венера и Раху дадут возможности для проявления инициативы, наши планы будут казаться реальными и осуществимыми. И это действительно так, если мы будем действовать. Но возрастут траты на удовольствия и покупки, навеянные сиюминутными желаниями. Меркурий, сила разума находится в „мечтательном“ состоянии и будет разрешать нам расслабиться. Поэтому лучше оплатить все необходимые счета сразу. Также ревность и вспыльчивость будут проявляться больше обычного и могут вести к необоснованным обидам.
Эмоционально сложный день - 20 марта.
23 марта легко сделать неверные выводы, увлечься иллюзией, могут быть очень сильные желания. Не торопитесь, остыньте и все станет на свои места.
В видео ниже можно узнать больше о знаке Рыб и понятии экзальтации Венеры: