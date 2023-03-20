Ревность и вспыльчивость будут проявляться больше обычного. Прогноз астролога RusDelfi на новую неделю

Наверно вы все заметили, как события стали происходить быстрее и интенсивнее. Эта тенденция будет продолжаться.

Переход из знака в знак считается сложным временем для планеты и в такое время она дает слабые или не самые благоприятные результаты. За последние дни такой переход совершили 4 планеты!

Сейчас ярко выражен знак Рыб - Солнце, Меркурий и Юпитер. 21 марта нас также ожидает Новолуние, Луна также присоединится к этой кампании. Давайте посмотрим, что это для нас значит.

Рыбы – это водный, творческий, духовный знак Юпитера. В нем легко утонуть так как здесь нет привычных правил. Это как в сказке - пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Но главный герой находит то, что нужно и возвращается с победой. Через глубокое понимание принципов, символов мы увидим направление и цель своего пути.

Солнце же – огненная стихия, освещает эту область и ставит под вопрос в чем же смысл достижений, если они не делают счастливым и не дают мира в душе. Поэтому не удивляйтесь, если в этом месяце вы захотите попробовать занятия йогой, проявите интерес к философии, к астрологии, психологии или посетите церковь. Хорошее время для паломничества.

В Ведической астрологии паломничеству уделяется большое влияние как методу коррекции гороскопа. Нельзя недооценивать силу святых мест, а еще больше те изменения, которые человек проходит во время своего пути. Представьте времена, когда не было самолетов, Google-карт и возможности бронировать гостиницы онлайн. Человеку нужно пройти этот путь пешком, не имея толком представления куда идти, где ночевать, где и на какие деньги есть, как общаться с людьми, не зная их языка. Иногда паломничество занимало годы. Не все возвращались, кто-то оставался в новом месте. Одно точно: сознание обогащалось и расширялось благодаря новому опыту и силе духа, который двигал человека вперед.