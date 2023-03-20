5 видов комплиментов, которые нельзя говорить женщинам

Комплименты бывают разными, к тому же мы и воспринимаем их индивидуально. Кому-то важно, когда отмечают их внешние качества, другому важнее, когда обращают внимание на профессиональные достижения или черты личности. Но все же, как говорят психологи, есть комплименты, которые почти у всех женщин вызовут неприятие.

Комплименты-сравнения

С матерью, свекровью, подругой, бывшей, другой женщиной, даже с ней самой, когда она была не в лучшей форме. „В таких комплиментах обычно слышится подтекст, даже если его там на самом деле и не предполагалось“, — объясняет психолог Аркадий Бондарь.

Например:

Ты такая чудесная/красивая/великолепная, не то что моя бывшая! (Подтекст: Ах, ты еще о своей бывшей думаешь!)

Твои пирожки почти такие же вкусные, как у моей мамы. (Подтекст: Я что, все еще недостаточно хорошо готовлю?)

Это платье тебя стройнит. (Подтекст: То есть я все еще толстая!)

Ты сегодня хорошо выглядишь. (Подтекст: Только сегодня? А вчера, значит, плохо выглядела?)

Неуместные комплименты

К таким эксперты относят слова, которые исходят из негативных стереотипов, содержат намеки на сексизм, гендерное неравенство, эйджизм, недостаточные физические или интеллектуальные данные.

Например:

Ты отлично водишь для женщины

Ты хорошо выглядишь в своем возрасте

Это лучшая идея, что приходила в твою голову

Ты слишком умна для девушки

Я люблю тебя не за внешность/ум/достижения

Зато ты добрая

Неискренние комплименты

Очень общие комплименты, размытые, дежурные, банальные, напыщенные, сказанные „для галочки“, содержащие иронию в любой дозировке.

Например:

У тебя красивые глаза

Вашей маме зять не нужен?

Выглядишь на все сто!

Обесценивающие комплименты

Фраза „Я знаю, что ты можешь лучше!“, сказанная, чтобы приободрить, чаще всего вызовет ощущение обесценивания проделанной работы, отмечает психолог Юлия Кузнецова.

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