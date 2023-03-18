Продукты с плесенью, которые можно есть

Сыры

Существует множество разновидностей сыров с плесенью. Например, сыры с белой плесенью, как бри и камамбер. Под корочкой из плесени мягкий сыр дозревает и становится маслянистым. Также есть сыры с желтой, оранжевой и даже черной плесенью.

Колбасы

За счет оболочки из спор съедобной плесени производители защищают свой продукт от разного рода бактерий. Такие колбасы можно есть как с оболочкой из плесени, так и без нее.

Овощи

Специалисты в области питания рекомендуют выбрасывать продукты, на которых появляется плесень, поскольку она проникает достаточно глубоко и может быть незаметна. Однако, чем крепче структура продукта, тем меньше шансов на проникновения грибка внутрь.

Поэтому, если вы обнаружили плесень на крепких овощах, как, например, морковь, картофель, то перед употреблением достаточно срезать заплесневелый кусок.

Вино

Существует особый вид вин, который носит название сотерн. Известно, что на поспевающие грозди винограда высаживают плесень, за счет которой напиток приобретает необычный вкус. Стоит отметить, что для правильного вызревания требуется создать определенные условия, иначе вино будет испорчено.