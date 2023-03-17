Обязательно попробуйте! 27 популярных бьюти-продуктов, которые обожает весь TikTok

Olaplex Hair Perfector No.3

Olaplex Hair Perfector No.3 — средство для ухода за волосами, которое, как утверждается, восстанавливает и защищает поврежденные волосы. Продукт стал „вирусной“ сенсацией на TikTok, пользователи делятся видео до и после, демонстрируя его эффективность.

Drunk Elephant D-Bronzi Anti-Pollution Sunshine Drops

Для естественного сияния кожи в любое время года попробуйте богатые антиоксидантами капли Drunk Elephant D-Bronzi Anti-Pollution Bronzing Drops. Легкая формула содержит успокаивающий экстракт какао, пептиды, разглаживающие морщины, и омолаживающие витамины D и F (также известные как жирные кислоты), последний из которых способствует здоровому кожному барьеру.

CeraVe SA Smoothing Cleanser with Salicylic Acid

Популярность CeraVe резко возросла после того, как эксперт по уходу за кожей Хайрам выразил свою любовь к бренду. Поклонники бросились в местные аптеки, чтобы купить как можно больше этих продуктов. Разглаживающее очищающее средство SA идеально подходит для борьбы с акне и жирной кожей. Доктор Муниб Шах, более известный как @dermdoctor в TikTok, показал своим 17 миллионам подписчиков, как выбрать идеальное очищающее средство CeraVe для каждого конкретного типа кожи.