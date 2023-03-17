Приготовление еды без ущерба для кошелька: 1 рыба = 3 блюда

Помимо неизменно низких цен, Maxima каждую неделю предлагает также особенно выгодные специальные предложения на важные продукты питания. Как максимально использовать специальные предложения и сэкономить еще больше?

Покупая в больших объемах сухие продукты, мясо или рыбу во время специальных предложений Maxima и разумно храня их дома, вы сможете сэкономить еще больше. Потому что сделать свою следующую крупную закупку вы спокойно сможете уже во время следующего особенно выгодного предложения. Это сокращает количество посещений магазина, что, в свою очередь, помогает сэкономить время.

Maxima – ценовой лидер рынка. Как и принципы ассортимента Maxima: свежее мясо и молоко прямо с фермы, свежая рыба прямо из моря, свежие овощи и фрукты прямо с грядки и из сада, а также свежая выпечка прямо из печи – это хорошее начало для успешного домашнего хранения продуктов.

На этой неделе обязательно посетите рыбный рынок Maxima: цена охлажденного лосося составляет 10.99 €/кг.

Простой способ хранения рыбы

Чтобы рыба дольше оставалась свежей, отправляясь за рыбой в Maxima в теплое время стоит взять из дома или купить на месте специальный термомешок или ящик.

Для сохранения свежести рыбы специалисты рекомендуют удалить ее внутренности, жабры и плавники. Очищенная рыба может оставаться свежей в холодильнике до пары дней, филе рыбы может храниться немного дольше.

По возможности рыбу следует держать в отдельном контейнере, наполненном кубиками льда или ледяной крошкой. Так результат будет достаточно хорошим, но нужно следить за тем, чтобы рыба не оставалась в воде, образующейся при таянии льда.

Как и мясо, замороженную рыбу рекомендуется хранить при температуре -18°С. Это обеспечивает сохранность более жирных видов рыб (таких как лосось и форель) до 3 месяцев, а менее жирных видов – до 6 месяцев.

Как разумно использовать рыбу?

В первый день поджарьте ее. На второй день приготовьте сырную пасту с лососем, а на третий день сварите вкусный рыбный суп, используя все части рыбы для наваристого бульона.