Женщины назвали основные причины измен постоянным партнерам

В беседе с Пьяццой мать двоих детей Ники назвала причиной измен мужу несовпадение их желаний и потребностей в постели. Она призналась, что была неверна мужу в течение 12 лет и решилась на романы на стороне, потому что хотела повеселиться и расслабиться, пишет Lenta.ru.

„Мне буквально приходилось умолять мужа отшлепать меня или потянуть за волосы — в общем, сделать что угодно, что добавило бы страсти в постели — а затем, чувствовала смущение, стыд и свою непривлекательность, когда он игнорировал мои просьбы“, — Ники, замужем 15 лет, 12 лет изменяет мужу.

Благодаря встречам с любовниками Ники смогла повысить свою самооценку и теперь меньше обижается и раздражается на мужа.

Еще одна собеседница журналистки, бывший тренер по гимнастике Кэти, сказала, что изменила мужу, потому что влюбилась. Также многие женщины сообщили, что завели роман из-за того, что утратили взаимопонимание с партнером, хотели испытать острые ощущения, а также потому, что сделать это стало очень просто благодаря современным технологиям.