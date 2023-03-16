ФОТО | В Kaubamaja теперь продается новый эксклюзивный парфюм. Смотрите, кто пришел с ним знакомиться

Парфюмерный бренд создали в 2014 году Урсула и Кристиан Ленглинг в Мюнхене, отсюда и его название. В честь старта продаж ароматов в Эстонию приехала сестра Урсулы Ленглинг Сильвия Кейс, чтобы представить всю линейку ароматов парфюмерного дома. Смотрите, кто пришел на ароматное мероприятие!

В отделе товаров красоты Kaubamaja Ilumaailm еще в 2019 году открылась Комната ароматов, где представлены нишевые парфюмерные бренды. Если вначале тем было всего 5-6 брендов духов, то теперь их число выросло почти до 60. После обновления отдела Ilumaailm Комната ароматов теперь имеет площадь в 50 квадратных метров, где можно найти множество известных и эксклюзивных парфюмерных брендов.