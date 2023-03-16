„Элементарная вежливость. И точка“. Эстонки рассуждают, кто должен оплачивать счет в ресторане - мужчина или женщина?

Элементарная вежливость. И точка.

„Логично, что если мужчина зовет женщину в ресторан, то мужчина оплачивает и счет! По крайне мере ПРЕДЛАГАЕТ его оплатить. Элементарная вежливость. И точка. Даже если женщина - миллионер, то мужчина должен предложить, что сам оплатит счет. В ответ на женщина может предложить разделить счет, но не должна. NB! Чаще всего женщина на первом свидании предлагает поделить счет, если больше не хочет встречаться с этим мужчиной и не хочет, так сказать, быть ему должна“.

Если мужчина не нравится, я сама говорю, что оплачу половину.

„Мужчина на первом свидании не должен в дорогом ресторане много заказывать, если предполагает, что оплатит счет пополам с женщиной. Если мужчина меня куда-то приглашает, значит он и платит. Если мужчина не нравится, я сама говорю, что оплачу половину. Я не жду ужина в дорогом ресторане на первом свидании. Можно же просто погулять или выпить где-нибудь чашечку кофе. Ведь женщина может и не захотеть больше встречаться“.

Дорогие читатели, а что вы думаете по этому поводу? Кто все же должен оплачивать счет - особенно на свидании?