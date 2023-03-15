Исследование пролило свет: поддерживают ли жители Эстонии отношения со своими бывшими и по каким причинам?(2)
А вы общаетесь со своими бывшими? Или же быть может знаете кого-то, кто остался с бывшими друзьями даже после разрыва близких отношений? А может кто-то избегает своих бывших мужа или жену, как огня?
Эту тему мало исследовали, но согласно опросам, около 10% людей общаются с бывшими вторыми половинами, но в основном их все же избегают. Есть также исследования, которые показывают, что более 50% людей все же в той или иной степени продолжают поддерживать контакт со своими бывшими. Но какова ситуация у нас, эстоноземельцев?
В декабре приложение для знакомств MeetnFly провели среди подписавшихся на рассылку пользователей анонимный опрос и поделилось довольно занятными результатами.
На опрос ответили 164 человека в возрасте 23-73 лет. Средний возраст опрошенных составил 45 лет. 74 опрошенных или 45% составили мужчины, а 90 или 55% - женщины.
Как выяснилось, если не учитывать пол ответивших, то ровно половина или 82 человека поддерживают отношения со своими бывшими. Если же разделить ответы по половому признаку, то женщины куда чаще общаются с бывшими, чем мужчины.
Что касается причин, по которым эстноземельцы поддерживают отношения с бывшими вторыми половинами, то можно выделить четыре основных категории:
1. Дети/семья - эту категорию составляют люди, которые общаются с бывшими из-за общих детей или ребенка, или же по семейным вопросам, например из-за родителей кого-то из партнеров.
2. Друзья - люди из этой категории подчеркивают, что считают своих бывших хорошими и приятными людьми, которые при необходимости могут помочь и с кем приятно общаться. Например, одной ответившей на опрос женщине бывший партнер помог при покупке автомобиля.
3. Работа/недвижимость - сюда входят те, кто общается с бывшими, так как работает с ними вместе, состоят в одном и том же НКО или же имеют общую недвижимость, где один из партнеров до сих пор проживает.
4. Другие - сюда входят все остальные причины для поддержания контакта с бывшими. Среди них: уход за общей собакой, совместные тренировки, из вежливость, общий круг общения или же попытки одной из сторон исправить свои ошибки.
Одна женщина также поделилась тем, как отношение к бывшему партнеру может измениться: „Я всегда считала, что завершение отношений может пройти по-дружески. К сожалению, придется взять свои слова обратно, и если нет общих детей, то и после развода не нужно больше общаться, так просто намного легче двигаться дальше по жизни“.
Самой распространенной причиной для общения с бывшими были общие дети и семья - это назвали 60% людей, поддерживающих контакт с бывшими. На втором месте были хорошие дружеские отношения с бывшими, ну эту причину назвали уже почти в два раза меньше опрошенных.
Выяснилось, что женщины общаются с бывшими партнерами чаще из-за общих детей, но тут разрыв с мужчинами был небольшой. Также женщины чаще предпочитали общаться с бывшими по другими причинам. Зато мужчины чаще поддерживают контакт с бывшими пассиями из-за хороших дружеских отношений и общей работы или недвижимости. При этом что касается последнего, то здесь разница ответов по половому признаку была самой большой.
А что насчет вас, дорогие читатели - общаетесь ли вы со своими бывшими сожителями или мужем/женой?