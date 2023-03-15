Исследование пролило свет: поддерживают ли жители Эстонии отношения со своими бывшими и по каким причинам?

Эту тему мало исследовали, но согласно опросам, около 10% людей общаются с бывшими вторыми половинами, но в основном их все же избегают. Есть также исследования, которые показывают, что более 50% людей все же в той или иной степени продолжают поддерживать контакт со своими бывшими. Но какова ситуация у нас, эстоноземельцев?

В декабре приложение для знакомств MeetnFly провели среди подписавшихся на рассылку пользователей анонимный опрос и поделилось довольно занятными результатами.

На опрос ответили 164 человека в возрасте 23-73 лет. Средний возраст опрошенных составил 45 лет. 74 опрошенных или 45% составили мужчины, а 90 или 55% - женщины.

Как выяснилось, если не учитывать пол ответивших, то ровно половина или 82 человека поддерживают отношения со своими бывшими. Если же разделить ответы по половому признаку, то женщины куда чаще общаются с бывшими, чем мужчины.

Что касается причин, по которым эстноземельцы поддерживают отношения с бывшими вторыми половинами, то можно выделить четыре основных категории:

1. Дети/семья - эту категорию составляют люди, которые общаются с бывшими из-за общих детей или ребенка, или же по семейным вопросам, например из-за родителей кого-то из партнеров.

2. Друзья - люди из этой категории подчеркивают, что считают своих бывших хорошими и приятными людьми, которые при необходимости могут помочь и с кем приятно общаться. Например, одной ответившей на опрос женщине бывший партнер помог при покупке автомобиля.

3. Работа/недвижимость - сюда входят те, кто общается с бывшими, так как работает с ними вместе, состоят в одном и том же НКО или же имеют общую недвижимость, где один из партнеров до сих пор проживает.

4. Другие - сюда входят все остальные причины для поддержания контакта с бывшими. Среди них: уход за общей собакой, совместные тренировки, из вежливость, общий круг общения или же попытки одной из сторон исправить свои ошибки.