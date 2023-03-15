5 ошибок любителей кофе, которые могут стоить им здоровья

Кофе с утра для многих — обязательный режимный момент. Если, насладившись чашечкой ароматного бодрящего напитка, вы забываете о нем до следующего утра, поздравляем — вы умеренный кофеман.

Но вот если без кофе вы не мыслите жизни и пьете его в любой удобный момент, то стоит задуматься — не вредите ли вы своему здоровью?

Доказано, что кофе полезен для здоровья — напиток обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием и снижает риск развития нейродегенеративных состояний. Но только в том случае, если вы пьете его правильно.

Вот самые распространенные ошибки при употреблении кофе, незнание которых может привести к очень неприятным побочным эффектам.

Пить слишком много кофе



Кофе, как черный, так и с молоком, полезен для здоровья, если пить его в умеренных количествах. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutritional Neuroscience Journal, употребление более шести чашек кофе в день связано с меньшим общим объемом мозга и увеличивает риск развития деменции, болезней Паркинсона и Альцгеймера на 53%.

По данным ученых, для взрослого человека без хронических заболеваний максимум в день — 400 мг кофеина. Это в среднем 3-4 чашки зернового кофе объемом 250 мл. В растворимом кофеина гораздо меньше.

Сколько кофеина содержится в конкретном напитке, зависит от того, каким способом готовится кофе — эспрессо из кофемашины, напиток из френч-пресса или гейзерной кофеварки будут отличаться и крепостью, и своими бодрящими свойствами.

Пить кофе вечером

Кофе бодрит с утра, помогает избавиться от сонливости днем, но в вечернее время с ним стоит быть осторожнее. Кофеин сохраняется в крови достаточно долго. Эксперты считают, что требуется не менее 10 часов, чтобы вывести из организма кофеин, содержащийся в чашке кофе, пишет издание Times Now.

Если выпить кофе на ночь, нормально поспать уже не получится. Между тем дефицит сна плохо влияет и на здоровье в целом и на иммунитет.