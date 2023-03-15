Самые крепкие союзы: как найти себе пару согласно вашей зодиакальной стихии
Многие люди ищут себе пару на всю жизнь. Само собой, узнать заранее, какими будут те или иные отношения, довольно сложно, но зато можно существенно повысить вероятность того, что они станут максимально долговечными. Астрологи дали советы о том, как выбирать вторую половинку, пишет dailyhoro.
Знаки стихии Огня: Овен, Лев, Стрелец
Люди стихии Огня очень яркие, а также порой крайне неуступчивые и эмоциональные. Им нужно в первую очередь обращать внимание на представителей Воздушной стихии: Водолеев, Весов и Близнецов. Такие люди будут из вдохновлять и подталкивать к новым свершениям. Подобные союзы могут принести массу ярких эмоций и воспоминаний.
Самые долговечные союзы у людей стихии Огня наблюдаются с представителями стихии Земли: Девами, Тельцами и Козерогами. Такие люди обладают очень подходящей аурой и силой характера. Они дают представителям стихии Земли необходимую мудрость. Это как ключ и замок, которым он отпирает. Такие союзы крайне гармоничны и просто созданы для того, чтобы жить максимально долго.
Хуже всего Львы, Стрельцы и Овны сочетаются с людьми стихии Воды (Раки, Скорпионы и Рыбы). Все дело тут в отсутствии гармонии люди Воды и Огня подавляют друг друга и не тормозят такой любовью свое развитие.
Также не стоит строить отношения Знакам Огненной стихии с другими Огненными Знаками. Такие отношения будут насыщены конкуренцией и борьбой за власть. Они не проживут долго, если только кто-то не уступит корону другому.
Знаки стихии Земли: Телец, Дева, Козерог
Хорошие отношения у людей этой стихии с представителями Огненной группы Знаков Зодиака: Львами, Овнами и Стрельцами. Эти люди дают Земным Знакам мотивацию и веру в себя. Они подталкивают их к тому, чтобы те развивались и становились лучше. В таких отношениях все максимально. Умение уступать и быть гибкими наделяет этих людей высоким уровнем совместимости с любым Знаком, но люди Огня вне конкуренции.
Самая лучшая совместимость Земных Знаком с самими собой. Максимально гармоничные и долговечные союзы: Дева+Телец, Козерог+Дева. Такие люди могут образовать действительно сильную команду, в которой будет царить особая гармония.
Хуже всего Тельцы, Девы и Козероги сочетаются с представителями стихии Воздуха (Близнецы, Весы, Водолей). Люди этих трех Знаков часто привносят в их жизнь хаос и неразбериху, а это очень сильно выбивает представителей людей стихии Земли из колеи. Такие люди ценят свободу, которую Девы, Козероги и Тельцы им дать попросту не могут.
Неплохая совместимость у Знаков Земли со Знаками Воды (Рыбы, Скорпион, Рак). Такие союзы не особо долговечны, но зато оставляют неизгладимые впечатления. Они полны страсти, но могут сильно выбивать из колеи.
Знаки стихии Воздуха: Близнецы, Весы и Водолей
Самая плохая совместимость Воздушных Знаков с представителями стихии Земли (Дева, Козерог и Телец). Поначалу люди этих двух стихий привлекают друг друга своим интеллектом, но потом отношения резко превращаются в некое соревнование с целью выявить, кто лучше, умнее, хитрее и так далее. Такие отношения не живут долго и могут быть приятными лишь в самом начале, хотя исключения встречаются.
Относительно хорошо люди Воздушной стихии сочетаются с представителями Огненных Знаков — Львами, Стрельцами и Овнами. Такой союз может очень хорошо „расшевелить“ Знаков Воздуха, дав им возможность найти правильный путь развития в жизни.
Также стоит рассмотреть такой вариант как Воздушный Знак в союзе с другим Воздушным. Тут самые крепкие союзы: Весы+Весы, Весы+Водолей, Водолей+Близнецы. Такие отношения могут прожить очень долгое время, причем в них будет сохраняться страсть.
Лучшая совместимость у Близнецов, Весов и Водолеев со Знаками Воды. Подобный союз в большинстве случаев лишен негативных эмоций, зависти и соревновательного начала. Люди Воздуха и Воды становятся одной командой и никогда не говорят друг другу, что и как нужно делать.
Знаки стихии Воды: Рак, Скорпион, Рыбы
У таких людей хорошая совместимость со Знаками Земли. В подобных отношениях они полностью раскрывают свой потенциал и начинают верить в то, что они не одни в этом мире. Девы, Козероги и Тельцы помогают выбрать наикратчайший путь к успеху.
Плохая совместимость к Раков, Скорпионов и Рыб с представителям Огненной стихии. Львы, Овны и Стрельцы очень сильно их подавляют своей силой. Такой союз мешает людям стихии Воды сосредотачиваться на самом главном. Царство эмоций не для них. Им нужен баланс, который могут подарить лишь люди стихии Воздуха. Также плохо Водные Знаки сочетаются сами с собой. В таких отношениях мало стабильности и предсказуемости.
Воздушные Знаки в лице Близнецов, Весов и Водолея могут сделать жизнь Водных людей лучше. Подобный союз будет жить довольно долгое время, особенно если оба человека будут иметь схожие ценности и цели в жизни.