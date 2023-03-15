Самые крепкие союзы: как найти себе пару согласно вашей зодиакальной стихии

Знаки стихии Огня: Овен, Лев, Стрелец

Люди стихии Огня очень яркие, а также порой крайне неуступчивые и эмоциональные. Им нужно в первую очередь обращать внимание на представителей Воздушной стихии: Водолеев, Весов и Близнецов. Такие люди будут из вдохновлять и подталкивать к новым свершениям. Подобные союзы могут принести массу ярких эмоций и воспоминаний.

Самые долговечные союзы у людей стихии Огня наблюдаются с представителями стихии Земли: Девами, Тельцами и Козерогами. Такие люди обладают очень подходящей аурой и силой характера. Они дают представителям стихии Земли необходимую мудрость. Это как ключ и замок, которым он отпирает. Такие союзы крайне гармоничны и просто созданы для того, чтобы жить максимально долго.

Хуже всего Львы, Стрельцы и Овны сочетаются с людьми стихии Воды (Раки, Скорпионы и Рыбы). Все дело тут в отсутствии гармонии люди Воды и Огня подавляют друг друга и не тормозят такой любовью свое развитие.

Также не стоит строить отношения Знакам Огненной стихии с другими Огненными Знаками. Такие отношения будут насыщены конкуренцией и борьбой за власть. Они не проживут долго, если только кто-то не уступит корону другому.

Знаки стихии Земли: Телец, Дева, Козерог

Хорошие отношения у людей этой стихии с представителями Огненной группы Знаков Зодиака: Львами, Овнами и Стрельцами. Эти люди дают Земным Знакам мотивацию и веру в себя. Они подталкивают их к тому, чтобы те развивались и становились лучше. В таких отношениях все максимально. Умение уступать и быть гибкими наделяет этих людей высоким уровнем совместимости с любым Знаком, но люди Огня вне конкуренции.

Самая лучшая совместимость Земных Знаком с самими собой. Максимально гармоничные и долговечные союзы: Дева+Телец, Козерог+Дева. Такие люди могут образовать действительно сильную команду, в которой будет царить особая гармония.