Секреты косметички красавиц Эстонии, цифровая мода, владелец рыцарского замка, бриллианты в бокале. Скоро выйдет весенний номер JANA Luxury!

Андрей Дворянинов – владелец рыцарского замка. Когда он начинал восстанавливать замок Кейла-Йоа, многие считали, что тот, кто все это затеял, – сумасшедший. Ну а сегодня этот замок с бережно воссозданной архитектурой и интерьерами 19 века, в котором жили и бывали многие представители высшей аристократии Европы и России 19 века и может побывать каждый из нас, входит в топ лучших замков-отелей мира.

Что всегда есть в косметичке звездных красавиц Эстонии? На этот вопрос отвечают Елена Соломина, Беатриче, Ника Марула, Александра Гаген, Ирэн Чуприяновская.

Портрет как лучшая версия себя, или Фотосессия как фототерапия. Актер и фотограф Александр Ивашкевич делится секретами, как найти фотографа, который поможет проявить в вас что-то действительно важное на фотографии. Не просто красивое, а важное.

Еco, digital, sustainable: мода будущего уже сегодня! Как не выходя из дома нарядиться за 5 минут и создать контент? Правда ли, что через несколько лет виртуальный гардероб будет у каждого? И почему дизайнеры все больше исходят из принципов устойчивой моды? На эти вопросы отвечают ведущие дизайнеры моды стран Балтии и Украины.

Природа, море и роскошь! Заглянем в новый стильный дом у моря Анатолия Эйна, который помогает телеведущему лучше находить баланс между рабочей и личной жизнью.

Никаких секретов… Планируя надеть на торжественное событие или важную вечеринку открытое платье, стоит серьезно отнестись не только к обычному мейкапу. Делимся советами по макияжу тела.

Какой автозагар выбрать и как правильно его нанести, чтобы оттенок загара держался как можно дольше?

Золотой форсаж. 1990-е подарили нам несколько впечатляющих автомобилей, которые уже тогда стоили целое состояние и с тех пор только растут в цене...

Почему они так много говорят? И что делать – как говорунам, так и окружающим, чтобы общение было не в одни ворота?

Весеннее обновление дома. Когда все вокруг расцветает, самое время заняться домом! Ловите тренды и лайфхаки!

Бриллианты навсегда? С каким чувством вы поднесли бы к губам бокал с коктейлем за 19 000 евро?..