Шокированный мужчина: случайно увидел, какие видео смотрит жена в свободное время... как это развидеть?!

„Ради своего же спокойствия хочу узнать, правда ли то, что мне сказала жена, когда я поймал ее с поличным. В один вечер перед сном увидел, что она сосредоточенно смотрит в телефоне какое-то видео. Нагнулся поближе и остался в полном шоке - моя супруга смотрела, как какому-то мужику кто-то... выдавливает прыщ и как из него выходит наружу все содержимое. Я больше не смотрел, думал, что меня вырвет.

Позже спросил у нее: какого лешего? В ответ она ответила, что ей приятно смотреть такие видео, потому что они ее расслабляют. Я не могу этого понять. Разве кто-то в своем уме добровольно стал бы смотреть такие видео?“

А что вы думаете? Нормальное ли это увлечение?

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