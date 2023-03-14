Красота и здоровье
14.03.2023, 11:07

Мешки под глазами вышли из-под контроля? Вот пять масок, которые помогут освежить внешний вид

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ФОТО: Shutterstock

В английском языке есть шуточное выражение: „у меня под глазами дизайнерские мешки“. На самом же деле в мешках и темных кругах под глазами нет ничего гламурного - к счастью, есть способы решить проблему!

Дерматолог Каран Лал говорит, что у самая распространенная проблема у женщин - темные круги под глазами. Конечно же, их можно скрыть с помощью консилера и пудры, но на самом деле вместо того, чтобы скрывать проблему, нужно заняться ее устранением.

В первую очередь нужно заняться своим режимом сна и начать высыпаться. Поэтому если вы хотите здоровый внешний вид - прекратите смотреть сериалы и читать книжки до трех часов ночи!

Если же темп жизни не всегда это позволяет, то маски для кожи под глазами помогут сделать мешки и круги менее заметными. К сожалению, все проблемы эти маски не исправят, но зато заметно улучшат состояние и внешний вид кожи.

Придающие энергию патчи PUREDERM, 2.50.-

Маска для глаз SARAH CHAPMAN Platinum Stem Cell Eye Mask, 29.99.-

Уменьшающие отеки и морщины патчи LE MASQUE Cooling & Lifting, 13.99.-

Патчи с гилауроновой кислотой NIP + FAB Hyaluronic Fix Extreme4, 23.99.-

Патчи Kocostar Tropical Eye Patch Acai Berry, 4.90.-

Источник: журнал Elle

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