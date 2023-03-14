Мешки под глазами вышли из-под контроля? Вот пять масок, которые помогут освежить внешний вид

Дерматолог Каран Лал говорит, что у самая распространенная проблема у женщин - темные круги под глазами. Конечно же, их можно скрыть с помощью консилера и пудры, но на самом деле вместо того, чтобы скрывать проблему, нужно заняться ее устранением.

В первую очередь нужно заняться своим режимом сна и начать высыпаться. Поэтому если вы хотите здоровый внешний вид - прекратите смотреть сериалы и читать книжки до трех часов ночи!

Если же темп жизни не всегда это позволяет, то маски для кожи под глазами помогут сделать мешки и круги менее заметными. К сожалению, все проблемы эти маски не исправят, но зато заметно улучшат состояние и внешний вид кожи.

Источник: журнал Elle