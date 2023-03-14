Мешки под глазами вышли из-под контроля? Вот пять масок, которые помогут освежить внешний вид(1)
В английском языке есть шуточное выражение: „у меня под глазами дизайнерские мешки“. На самом же деле в мешках и темных кругах под глазами нет ничего гламурного - к счастью, есть способы решить проблему!
Дерматолог Каран Лал говорит, что у самая распространенная проблема у женщин - темные круги под глазами. Конечно же, их можно скрыть с помощью консилера и пудры, но на самом деле вместо того, чтобы скрывать проблему, нужно заняться ее устранением.
В первую очередь нужно заняться своим режимом сна и начать высыпаться. Поэтому если вы хотите здоровый внешний вид - прекратите смотреть сериалы и читать книжки до трех часов ночи!
Если же темп жизни не всегда это позволяет, то маски для кожи под глазами помогут сделать мешки и круги менее заметными. К сожалению, все проблемы эти маски не исправят, но зато заметно улучшат состояние и внешний вид кожи.
Источник: журнал Elle