Как пережить горе и можно ли горевать из-за переезда или несбывшихся планов?
Сегодня в подкасте „По душам“ - сложная тема: процесс горевания. Как правильно с ним справиться, как помочь близким и как не обесценить чужое горе.
Что такое горе?
Чаще всего у нас с горем ассоциируется утрата, смерть, возможно, для кого-то расставание. Но горе для нашей психики - не только это. Горем для нас может даже стать крушение какие-то наших надежд и планов. Например, несостоявшийся переезд или потеря друга, прекращение общения с ним - когда человек выпадает из нашей жизни, его в ней просто больше нет. В этом и есть основная идея горевания - когда обстоятельства, которые приводят к такому исходу необратимы. Когда потеря действительно фундаментальная, ничего нельзя уже склеить, вернуть. После этого события (и после экологичной проработки горя) наша жизнь никогда не становится прежней. Так что действительно, этот процесс горевания не всегда связан с потерей близкого, но и с какими-то другие утратами. И наша психика будет одинаковым образом реагировать во всех случаях, это важно понимать.
У проживания горя есть этапы, правильно?
Да, и их стоит перечислить, чтобы каждый понимал, что они нормальны. В первую очередь, когда что-то такое происходит, мы испытываем шок. И здесь важно понимать, что человек может находиться в шоке от 3-5 секунд до нескольких дней. Ведем мы себя в шоке тоже абсолютно по-разному: бывает даже, человек просто „замирает“ а этот момент. Следующая стадия - отрицание. Тоже классическая процедура, которая занимает какое-то время, которое уникально для каждого человека. Далее - стадия гнева или агрессии. В нем рождается гнев на себя, на окружающих, на обстоятельства - в зависимости от того, насколько серьезна ситуация. Далее - стадия торга - мы мысленно рассуждаем: „а что, если я сейчас сделаю так?“. Человек в этой стадии находится не совсем в контакте с окружающим миром. Дальше наступает фаза депрессии. Если предыдущие стадии эмоционально заряженные, то эта стадия эмоционально потухшая. Наступает памяти, возможно - нежелание каких-то контактов, потеря смысла жизни, внутренняя раздражительность. Далее идет стадия смирения - именно до этой стадии каждый должен дойти при экологичном проживании горя.