Как пережить горе и можно ли горевать из-за переезда или несбывшихся планов?

Чаще всего у нас с горем ассоциируется утрата, смерть, возможно, для кого-то расставание. Но горе для нашей психики - не только это. Горем для нас может даже стать крушение какие-то наших надежд и планов. Например, несостоявшийся переезд или потеря друга, прекращение общения с ним - когда человек выпадает из нашей жизни, его в ней просто больше нет. В этом и есть основная идея горевания - когда обстоятельства, которые приводят к такому исходу необратимы. Когда потеря действительно фундаментальная, ничего нельзя уже склеить, вернуть. После этого события (и после экологичной проработки горя) наша жизнь никогда не становится прежней. Так что действительно, этот процесс горевания не всегда связан с потерей близкого, но и с какими-то другие утратами. И наша психика будет одинаковым образом реагировать во всех случаях, это важно понимать.