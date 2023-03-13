Советы по весенней генеральной уборке!

Весенняя генеральная уборка необходима, даже если вы старательно пылесосите и протираете каждый уголок своего дома каждую неделю. Мы дадим Вам несколько простых советов, как навести в доме идеальную чистоту и порядок.

Планируйте!

Не планируйте все работы на один день. Весенняя уборка – это более масштабное мероприятие, которое стоит запланировать на несколько дней. Иначе результат Вас разочарует, настроение испортится, а спина будет болеть. Вы можете решить для себя, что генеральная уборка продлится несколько дней или даже несколько недель. Главное, чтобы Вы сами чувствовали, что сможете спокойно сделать все необходимое.

Составьте список!

Чтобы кажущаяся невыполнимой миссия не вызывала подавленность, стоит прежде чем погружаться в генеральную уборку, составить план действий – запастись чистящими средствами, мусорными мешками и тряпками для пыли.

Мудрая хозяйка отправится в магазин Maxima, потому что там начались Дни уборки, которые продлятся до 22 марта. Кампания предлагает более 200 различных чистящих средств и продуктов по очень низким ценам.

Экономьте на расходах на уборку!

В рамках Дней уборки цены дешевле, чем обычно, и мудрая хозяйка может запастись необходимыми ей средствами для стирки и уборки на несколько месяцев прямо сейчас, ведь у них нет срока годности. Таким образом, можно ежемесячно экономить приличную сумму.

В ассортименте товаров по льготной цене представлено всё от бытовой химии до популярных экологичных продуктов, от средств для мытья посуды до средств для удаления накипи и плесени, от стеклоочистителей Henske до стиральных порошков и гелей для чистки унитаза. Ассортимент товаров поражает разнообразием.

На радость людям, заботящимся о природе, в этот раз в центре внимания Дней уборки – экопродукты. В ассортименте Maxima представлены товары от Muliers, Mini Risk, Mayer и многих других известных производителей.

Привлеките к работе всю семью!