Весна начнет раскрывать свой потенциал на максимум! Читайте гороскоп на неделю с 13 по 19 марта
Наступает довольно важная неделя, на которой произойдет пара очень важных астрологических событий. Эксперты рассказали о том, что они могут значит для представителей разных Знаков Зодиака, пишет dailyhoro.
Согласно списку благоприятных дней, 16 марта Венера совершит долгожданный переход в Знак Тельца, которым повысит свою энергетику, а значит и нашу и с вами тоже. Это очень важное событие для каждого из Знаков Зодиака, но оно не последнее. В воскресенье также станет сильным и Меркурий, поэтому последний день недели можно будет посвятить делами и финансовой активности — если у вас, конечно, будет на то желание и силы. В эти семь дней, наконец-таки, весна начнет раскрывать свой потенциал на максимум.
Овен
Овнам на этой неделе должны будут чаще сниться хорошие и приятные сновидения, а их интуиция обретет новую силу. Что касается плохих снов, то тут винить во всем стоит не звезды с планетами, а нечто другое. Ранее мы рассказывали о девяти причинах того, почему могут сниться дурные сны. Решать злободневные проблемы Овнам будет на порядок проще обычного. Это очень важное время, в которое нужно действовать, а не прохлаждаться и ждать, пока все неурядицы решатся сами собой. Также сейчас наступает время, когда можно разглядеть последствия проделанной ранее работы.
Телец
Тельцам нужно пользоваться своими зодиакальными секретами счастья, причем как можно чаще. На этой неделе начинается очень важное время, в которое жизнь этих людей существенно изменится. Тельцам стоит ждать приятных сюрпризов в конце этого периода. Их ждут новые встречи, позитивные эмоции, счастье и много добрых новостей. Астрологи советуют не распылять свою энергию впустую, а заниматься самыми важными делами, да почаще. В жизни Тельцов могут происходить и фатальные события, если те перестанут брать на себя ответственность за свое прошлое и будущее.
Близнецы
Усиление Венеры благотворно скажется на продуктивности Близнецов, причем в любой из сфер. В любви эти люди смогут с большей уверенностью найти вторую половинку, о которой долго мечтали. В делах и работе им стоит начать неделю с незавершенных ранее проектов, а с четверга приступать постепенно к новым начинаниям. Харизма Близнецов в разы усилится в воскресенье, поэтому этот день можно смело посвятить новым знакомствам, поискам любви, свиданиям и флирту. Не исключено, что представители данного Воздушного Знака смогут получить подарок от судьбы.
Рак
Ракам с высокой вероятностью удастся стать счастливее и успешнее. В этом им поможет уверенность в себе, а также несколько ежедневных ритуалов. Дело в том, что Венера будет на их стороне, так что удачи станет хоть отбавляй. Что касается настроения и здоровья, то в этих аспектах Раки будут также на высоте. Их тело и душа окрепнут, поэтому они станут более выносливыми. Ближе к концу недели может возникнуть резкая и острая потребность в любви, внимании и заботе. Если этого не будет, значит это станет сигналом того, что пора что-то менять в своей жизни.
Лев
Львам в эти семь дней предстоит встретиться с некоторыми сложными задачами и проблемами, но это не заставит их потерять уверенность в себе. Наоборот, с каждой решенной задачей эти люди будут становиться более сильными. Обычно, враг прячется там, где мы его ожидаем увидеть меньше всего. Главный враг Львов — они сами. Сейчас нельзя верить своей интуиции. Нужно идти вперед и верить лишь фактам, пользоваться логикой. Для наиболее быстрого преодоления проблем можно попробовать воспользоваться восемью способами обретения вдохновения. Креативность — лучший друг Львов.
Дева
Многим Девам на этой неделе с высокой вероятностью придется отправиться в путешествие: по личным или рабочим делам. Если вдруг это действительно случится, не стоит бояться долгой дороги, поскольку ночные светила будут рады помочь Девам в пути. Чтобы обезопасить себя еще больше, можно вспомнить о пяти главных приметах путешественников. Также большие успехи ждут Дев в творческой сфере. Это будет удивительно приятное время для разработки новых идей, а также посвящения в свои планы коллег и подчиненных.
Весы
Весы в первой половине недели могут чаще обычного переживать по мелочам, но ближе к четвергу настроение стабилизируется, и мысли придут в порядок. До того момента астрологи советуют Весам почаще пользоваться специальными советами и практиками, чтобы стать счастливее. Конец недели и в особенности выходные станут отличным временем для изучения языков, получения новых знаний в любых областях. Астрологи считают, что Весы смогут максимально оперативно реагировать на любые неурядицы, встречаемые ими на жизненном пути.
Скорпион
Ночные светила помогут Скорпионам снять энергетические блоки, став сильнее и лучше. Это будет очень благоприятная неделя для поисков счастья в любви, а также для финансовой активности, активности в работе и делах. Желательно подкреплять свои амбиции поступками, а не просто голословно всем говорить о том, какие грандиозные планы ждут реализации. Люди могут перестать доверять тем Скорпионам, которые будут много говорить, но мало делать, а также давать пустые обещания. Важно действовать и быть честными к себе, тогда положительный результат не заставит себя ждать.
Стрелец
Ночные светила помогут Стрельцам исполнить желания и привлечь удачу. В период с 13 по 19 марта людей данного Знака ждут громкие победы и много ярких эмоций. Можно без страхов и сомнений строить долгосрочные планы на будущее, заниматься самыми сложными делами. Многие Стрельцы смогут заполнить пробелы в знаниях, если таковые имеются. В это время память и внимание этих людей медленно начнут улучшаться. Для очищения кармы и привлечения удачи стоит также оказывать почаще психологическую поддержку окружающим людям.
Козерог
Козерогам стоит избегать халатного обращения с опасными электроприборами, а также осторожнее водить автомобиль и смотреть в оба при переходе дороги. Если вдруг на жизненном пути возникнет дилемма, то справиться с ней, приняв правильное решение, им поможет квадрат Декарта. Также можно попробовать обратиться за помощью к близкому человеку, чтобы он дал вам совет, но лучше относиться к чужому мнению с опаской, ведь оно не может быть на сто процентов объективным. Не исключено, что в период с 13 по 19 марта будут иметь место события, которые придется пережить впервые.
Водолей
Водолеи смогут получить всё, что им нужно. В этом им поможет самовнушение. Это неплохое время для физической активности: походов в спортзал, пробежек, плавания и так далее. Для достижения счастья важно демонстрировать доброту и ласку в отношении второй половинки, детей и ближайших родственников. Нужно помогать тем, кто отчаянно просит о помощи. Если думать лишь о себе в это непростое время, то это может построить непреодолимую стену между Водолеями и дорогими им людьми. Эгоизм сейчас точно будет лишним.
Рыбы
Рыбам на этой неделе астрологи советуют помнить про шесть ежедневных дел и привычек, привлекающих счастье и процветание. Это то самое время, когда успех Рыб будет практически полностью зависеть от них самих. Звезды и планеты постараются помочь, но их поддержка будет поверхностной. Настало идеальное время для того, чтобы попробовать превратить свои уязвимости в сильные стороны. Для этого Рыбам придется взглянуть правде в глаза и стать честными по отношению к себе самим. Гарантом успеха на рабочем и любовном поприще для этих людей станет желание стать лучше.