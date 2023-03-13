Весна начнет раскрывать свой потенциал на максимум! Читайте гороскоп на неделю с 13 по 19 марта

Усиление Венеры благотворно скажется на продуктивности Близнецов, причем в любой из сфер. В любви эти люди смогут с большей уверенностью найти вторую половинку, о которой долго мечтали. В делах и работе им стоит начать неделю с незавершенных ранее проектов, а с четверга приступать постепенно к новым начинаниям. Харизма Близнецов в разы усилится в воскресенье, поэтому этот день можно смело посвятить новым знакомствам, поискам любви, свиданиям и флирту. Не исключено, что представители данного Воздушного Знака смогут получить подарок от судьбы.

Тельцам нужно пользоваться своими зодиакальными секретами счастья, причем как можно чаще. На этой неделе начинается очень важное время, в которое жизнь этих людей существенно изменится. Тельцам стоит ждать приятных сюрпризов в конце этого периода. Их ждут новые встречи, позитивные эмоции, счастье и много добрых новостей. Астрологи советуют не распылять свою энергию впустую, а заниматься самыми важными делами, да почаще. В жизни Тельцов могут происходить и фатальные события, если те перестанут брать на себя ответственность за свое прошлое и будущее.

Овнам на этой неделе должны будут чаще сниться хорошие и приятные сновидения, а их интуиция обретет новую силу. Что касается плохих снов, то тут винить во всем стоит не звезды с планетами, а нечто другое. Ранее мы рассказывали о девяти причинах того, почему могут сниться дурные сны. Решать злободневные проблемы Овнам будет на порядок проще обычного. Это очень важное время, в которое нужно действовать, а не прохлаждаться и ждать, пока все неурядицы решатся сами собой. Также сейчас наступает время, когда можно разглядеть последствия проделанной ранее работы.

Согласно списку благоприятных дней, 16 марта Венера совершит долгожданный переход в Знак Тельца, которым повысит свою энергетику, а значит и нашу и с вами тоже. Это очень важное событие для каждого из Знаков Зодиака, но оно не последнее. В воскресенье также станет сильным и Меркурий, поэтому последний день недели можно будет посвятить делами и финансовой активности — если у вас, конечно, будет на то желание и силы. В эти семь дней, наконец-таки, весна начнет раскрывать свой потенциал на максимум.

Весы в первой половине недели могут чаще обычного переживать по мелочам, но ближе к четвергу настроение стабилизируется, и мысли придут в порядок. До того момента астрологи советуют Весам почаще пользоваться специальными советами и практиками, чтобы стать счастливее. Конец недели и в особенности выходные станут отличным временем для изучения языков, получения новых знаний в любых областях. Астрологи считают, что Весы смогут максимально оперативно реагировать на любые неурядицы, встречаемые ими на жизненном пути.

Многим Девам на этой неделе с высокой вероятностью придется отправиться в путешествие: по личным или рабочим делам. Если вдруг это действительно случится, не стоит бояться долгой дороги, поскольку ночные светила будут рады помочь Девам в пути. Чтобы обезопасить себя еще больше, можно вспомнить о пяти главных приметах путешественников. Также большие успехи ждут Дев в творческой сфере. Это будет удивительно приятное время для разработки новых идей, а также посвящения в свои планы коллег и подчиненных.

Львам в эти семь дней предстоит встретиться с некоторыми сложными задачами и проблемами, но это не заставит их потерять уверенность в себе. Наоборот, с каждой решенной задачей эти люди будут становиться более сильными. Обычно, враг прячется там, где мы его ожидаем увидеть меньше всего. Главный враг Львов — они сами. Сейчас нельзя верить своей интуиции. Нужно идти вперед и верить лишь фактам, пользоваться логикой. Для наиболее быстрого преодоления проблем можно попробовать воспользоваться восемью способами обретения вдохновения. Креативность — лучший друг Львов.

Ракам с высокой вероятностью удастся стать счастливее и успешнее. В этом им поможет уверенность в себе, а также несколько ежедневных ритуалов. Дело в том, что Венера будет на их стороне, так что удачи станет хоть отбавляй. Что касается настроения и здоровья, то в этих аспектах Раки будут также на высоте. Их тело и душа окрепнут, поэтому они станут более выносливыми. Ближе к концу недели может возникнуть резкая и острая потребность в любви, внимании и заботе. Если этого не будет, значит это станет сигналом того, что пора что-то менять в своей жизни.

Скорпион

Ночные светила помогут Скорпионам снять энергетические блоки, став сильнее и лучше. Это будет очень благоприятная неделя для поисков счастья в любви, а также для финансовой активности, активности в работе и делах. Желательно подкреплять свои амбиции поступками, а не просто голословно всем говорить о том, какие грандиозные планы ждут реализации. Люди могут перестать доверять тем Скорпионам, которые будут много говорить, но мало делать, а также давать пустые обещания. Важно действовать и быть честными к себе, тогда положительный результат не заставит себя ждать.

Стрелец

Ночные светила помогут Стрельцам исполнить желания и привлечь удачу. В период с 13 по 19 марта людей данного Знака ждут громкие победы и много ярких эмоций. Можно без страхов и сомнений строить долгосрочные планы на будущее, заниматься самыми сложными делами. Многие Стрельцы смогут заполнить пробелы в знаниях, если таковые имеются. В это время память и внимание этих людей медленно начнут улучшаться. Для очищения кармы и привлечения удачи стоит также оказывать почаще психологическую поддержку окружающим людям.

Козерог

Козерогам стоит избегать халатного обращения с опасными электроприборами, а также осторожнее водить автомобиль и смотреть в оба при переходе дороги. Если вдруг на жизненном пути возникнет дилемма, то справиться с ней, приняв правильное решение, им поможет квадрат Декарта. Также можно попробовать обратиться за помощью к близкому человеку, чтобы он дал вам совет, но лучше относиться к чужому мнению с опаской, ведь оно не может быть на сто процентов объективным. Не исключено, что в период с 13 по 19 марта будут иметь место события, которые придется пережить впервые.

Водолей

Водолеи смогут получить всё, что им нужно. В этом им поможет самовнушение. Это неплохое время для физической активности: походов в спортзал, пробежек, плавания и так далее. Для достижения счастья важно демонстрировать доброту и ласку в отношении второй половинки, детей и ближайших родственников. Нужно помогать тем, кто отчаянно просит о помощи. Если думать лишь о себе в это непростое время, то это может построить непреодолимую стену между Водолеями и дорогими им людьми. Эгоизм сейчас точно будет лишним.

Рыбы

Рыбам на этой неделе астрологи советуют помнить про шесть ежедневных дел и привычек, привлекающих счастье и процветание. Это то самое время, когда успех Рыб будет практически полностью зависеть от них самих. Звезды и планеты постараются помочь, но их поддержка будет поверхностной. Настало идеальное время для того, чтобы попробовать превратить свои уязвимости в сильные стороны. Для этого Рыбам придется взглянуть правде в глаза и стать честными по отношению к себе самим. Гарантом успеха на рабочем и любовном поприще для этих людей станет желание стать лучше.