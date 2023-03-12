А вы знали? Суши с авокадо, васаби и угрем действуют как афродизиак

Виноградова заявила, что зарядку, состоящую из 5-10 упражнений, нужно делать через 15 минут после пробуждения. Она выполняется в спокойном темпе и в комфортной обстановке. Для начала нужно пройтись по квартире, сделать наклоны и повороты головы, круговые движения плечами и наклоны корпуса вперед.

Румянцева добавила, что натуральные продукты гораздо лучше усваиваются в организме, а также снабжают его дополнительными полезными веществами. И, кстати, работают лучше, чем те же препараты для влечения, которые продаются в аптеках. Но наличие афродизиаков в блюдах японской кухни зависит от конкретных ингредиентов.

Например, обычные роллы с рыбой никак не повлияют на половое влечение, а вот суши с авокадо, васаби и угрём — это уже другой разговор.

„Всё дело в компонентах блюда: такие продукты, как морская капуста, имбирь, кунжут и водоросли, являются природными афродизиаками. В них присутствует много йода, клетчатки и белка, которые улучшают работу щитовидной железы и увеличивают выработку гормонов“, — объяснила эксперт „Лайфу“.

Роллы и суши не только увеличивают тестостерон, но и в целом полезны для организма. В них большое количество полезных веществ и минералов. Например, фолиевая кислота улучшает циркуляцию крови, а витамины группы В восстанавливают нервные клетки. Также эксперт посоветовала добавлять в блюда имбирь, если вы любите поострее.

Учёные доказали, что он обладает антисептическим действием, укрепляет иммунитет и даже лечит бесплодие.