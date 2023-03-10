В субботу в T1: посвященный женскому дню концерт Лийс Лемсалу, ярмарка товаров для красоты и дизайнерских товаров

Посвященный женскому дню концерт начнется в 14:00 на первом этаже Т1. Перед концертом выступит шоу-группа LifeDance Studio. С 12:00 до 17:00 пройдет ярмарка, в которой примут участие около 30 эстонских производителей и дизайнеров, предлагающих косметику и средства по уходу, одежду, аксессуары и многое другое.

Традиция серии концертов T1 стартовала в начале 2022 года, когда в феврале в центре выступили Ariadne и villemdrillem. В последующие месяцы перед посетителями T1 выступали Элина Нечаева, Юри Поотсманн, Karl-Erik Taukar Band, Алика Милова, Анне Вески и ансамбль Legend. В этом году по случаю Дня друга серию концертов открыло выступление артиста Stefan. В конце прошлого года в центре Т1 состоялся гала-концерт Raadio 2 Aastahitt.