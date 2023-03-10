Психолог назвала причины возникновения эротических снов

По словам Фаст, в откровенных снах нет ничего предосудительного или постыдного — это норма и простое отражение подсознательных процессов. Их содержание может вызвать как сексуальное возбуждение у человека, так и привести к оргазму.

При этом у мужчин подобные сновидения начинают возникать в подростковом возрасте, когда уровень их либидо максимально высок, а у женщин — обычно после начала половой жизни, добавила сексолог.

70 процентов женщин хотя бы раз в жизни видели эротические сны.

Одной из самых распространенных причин возникновения эротических снов считается неудовлетворенность интимной жизнью или длительное воздержание, и в этом есть доля истины, уверена Фаст.

Также, как отметила Фаст, причиной появления связанных с сексом снов могут быть сильная влюбленность или недавний разрыв отношений. Если же главным героем подобных сновидений является нынешний партнер, это может быть свидетельством тесной взаимосвязи с ним, подытожила сексолог.