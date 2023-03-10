Разлучницы и хищницы: рейтинг самых опасных женщин по гороскопу. Проверьте свое окружение!

Раки крайне редко бывают хищницами. Они часто хватаются обеими руками за мужчину, который им нравится и может стать отличным мужем и отцом, но если он уже кому-то принадлежит, они предпочитают оставаться в стороне, потому что понимают, что своего счастья на чужом горе построить не получится ни при каких обстоятельствах.

Стрельцов прекрасного пола разлучницами назвать сложно, однако, лучше не давать им повода выходить из себя. Они могут пойти на коварный поступок ради мести или справедливости, но только если вы сделаете им очень больно. Уважайте Стрельцов и не делайте того, что могло бы разбить им сердце или уязвить их самолюбие.

Рыбы были бы рады кому-то насолить и сыграть роль разлучницы, но они боятся последствий своих действий. Надо сказать, что правильно делают, ведь последствия у них совершенно точно будут, причем крайне плачевные и неприятные. Рыбы понимают, что мстить кому-то себе дороже, поэтому проще простить или забыть и проблемах, чем создавать новые.

Козероги — это те дамы, которые будут мстить кому-то и пытаться вставить палку в колеса лишь в том случае, если у них не будет вообще никаких дел. Само собой, безделье и Козерог — это две несовместимые вещи, поэтому если у вас в окружении есть такие девушки или женщины, то знайте, что у них не будет никогда времени даже подумать о том, чтобы насолить вам за обиды.

Женщины этого Воздушного Знака в большинстве своем очень добры и не желают никому зла. Они не хотят наживать себе новых врагов и проблем на голову, поэтому даже при сильном желании кому-то насолить они держат себя в руках. Назвать Весов опасными женщинами совершенно точно нельзя.

Овны — это те женщины, которые в большинстве своем добры по отношению к соперницам. Им и в голову не приходит плести какие-то заговоры и мстить врагам. Они вспыльчивы и всё скажут вам в глаза, поэтому им нет никакого смысла тратить энергию еще и на месть. По их мнению, враги этого не достойны.

Остерегайтесь тех, о ком пойдет речь далее, но не стригите всех под одну гребенку, ведь не все женщины описанных Знаков плохие.

6 место — Дева

Среди Дев разлучниц уже больше, причем довольно сложно сказать, что ими движет больше — зависть или ненависть. Эти женщины даже для астрологов часто являются закрытой книгой, которую прочитать крайне сложно, а ведь после прочтения ее еще нужно понять. С Девами нужен глаз да глаз, ведь они могут вам глубоко ранить.

5 место — Лев

Львицы не являются разлучницами, но зато их можно назвать хищницами, ведь если на их пути встает та, кто хочет украсть у них мужчину, они свирепеют и могут сломать своей сопернице всю жизнь, испортив ее репутацию раз и навсегда. Никогда не стойте на пути к Львов прекрасного пола, иначе придется познать боль.

4 место — Телец

Тельцы, как и Львы, не становятся разлучницами просто так, ради развлечения или поднятия самооценки, но для того, чтобы они начали действовать и плести против вас заговоры, достаточно одного небрежно брошенного слова в их адрес. Стать врагов для женщины-Тельца проще простого. Будьте предельно осторожными в общении с ними, так как они не будут спрашивать вас о том, что вы имели в виду. Они просто уничтожат вас.

3 место — Близнецы

Близнецам кажется, что счастье других женщин не должно быть больше их собственного, поэтому в первую очередь старайтесь опасаться одиноких и грустных Близнецов. Они могут оставлять после себя выжженные пустыни из разрушенных жизней и опустошенных душ. Если Близнецы счастливы, то и все вокруг будут тоже счастливы. Будьте аккуратными и внимательными при общении с ними.

2 место — Скорпион

Среди Скорпионов очень много разлучниц и токсичных женщин. Их желание делать кому-то больно рождается не внезапно. Они очень завистливы и не любят тех женщин, которые красивее их или состоят в отношениях с более успешным мужчиной. Самое плохое, что они могут притворяться вашей подругой из разных соображений, но тайно ненавидеть вас. Они нередко обладают дурным глазом, поэтому строить козни вам не придется. Все произойдет словно само по себе.

1 место — Водолей

Водолеи — это самые коварные дамы на Земле, которые нередко действуют просто из любопытства, причиняя боль другим людям ради развлечения. Они крайне опасны, но не всегда, что придает еще больших неприятностей в общении с ними, ведь не хочется ошибиться на их счет. Есть один важный момент — если женщина-Водолей зарекомендовала себя как хороши человек, вероятность того, что она сделает вам больно, минимальна. Хищница этого Знака вряд ли станет хорошей.