Кондитер развенчал миф о диетических десертах

Многие привыкли в честь праздника накрывать красивый стол и собирать гостей. И конечно же, ни одно праздничное застолье невозможно представить без десерта. При этом те, кто стараются следить за фигурой, часто выбирают низкокалорийные десерты. Но так ли они безобидны, как хоется в это верить.

Кондитер Кузьма Ложников призывает не обманывать себя: „Я в принципе не верю в диетические десерты. Все они содержат много углеводов, даже если в рецептуре одни ингредиенты заменены другими“, - объяснил эксперт и напомнил, что для успешного похудения нужно считать калории и сбалансировать рацион“.

Действительно в низкокалорийных десертах могут использоваться заменители сахара, но результат получается не таким идеальным.

„Такой продукт никогда не сравнится с нормальным куском торта на хорошем сливочном масле и сахаре“, - подытожил Кузьма Ложников.

По его мнению, диетические десерты стоит выбирать, если есть медицинские противопоказания к тем или иным продуктам.