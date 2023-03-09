ОПРОС | Половина женщин не считает, что начальство их достаточно ценит

Исследование было призвано изучить ожидания, установки и страхи на постпандемийном рынке труда. Каждая третья женщина ощущает экономическую незащищенность, четверть респонденток беспокоится о сохранности рабочего места, а 20% участниц исследования сказали, что им недостает уверенности на работе.



Только 30% женщин отметили, что работодатель по собственной инициативе предлагал им возможность пройти обучение и профессионально совершенствоваться, тогда как среди мужчин на этот вопрос положительный ответ дали 40%. Возможности карьерного роста на текущем рабочем месте были предложены 19% принявших участие в исследовании женщин и 23% мужчин.



„Эстония не вошла в выборку, поэтому мы можем только предполагать, но интуитивно кажется, что у нас ситуация несколько лучше, – отметила партнер по персоналу Manpower Рената Кева. – Женщины скорее неудовлетворены оплатой труда или работой как таковой, а не тем, что их не ценят на работе. Кризис рабочей силы стоит остро, работодатель ищет навыки и потенциал и умеет ценить способности работника. Мы давно не сталкивались с тем, чтобы клиент приходил к нам и давал задачу найти ему на рынке труда умного образованного мужчину. Изредка бывает, что при одинаковых характеристиках предпочтение отдадут кандидату мужского пола, но, по нашим оценкам, это происходит скорее в организациях, где преобладают женщины, а сотрудник мужского пола призван внести в коллектив разнообразие и баланс“.



Согласно исследованию, женщины хотят от работодателя большей гибкости, поскольку для них важен баланс между частной и профессиональной жизнью. Целых 19% респонденток отметили, что работодатель мог бы стараться понять, что родителям маленьких детей бывает непросто совмещать работу с родительскими обязанностями. Под гибкостью женщины подразумевают возможность гибкого начала и окончания рабочего дня, а также частичную работу из дома. При этом важно, что большинство женщин хочет не работать исключительно дистанционно, а при необходимости совмещать офис и работу из дома. Помимо гибкости женщины хотят, чтобы работодатель оценивал их по способностям, платил справедливую заработную плату и предлагал больше возможностей по саморазвитию.



Исследование прошло в Северных странах, Германии, Великобритании, Франции, Испании, Италии и США.