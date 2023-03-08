Монро, Кеннеди и даже Ницше! В парфюмерной студии Ambra в Старом городе открылась выставка о любителях парфюма

Казалось бы, что общего у всех тех людей, чьи портреты представлены на выставке? Ответ простой: любовь к парфюмерии (да, даже у Ницше). Хозяйка студии Ambra Кай Лайдла с удовольствием расскажет, как именно связана та или иная личность с ароматным миром парфюмерии.

Можно без преувеличения сказать, что Ольга Скоморохова — начинающий художник, в особенности в области портретного рисунка. Интерес к данному жанру внезапно обнаружился после многочисленных набросков с натуры сначала во время учебы в Эстонской Академии художеств, а впоследствии и других рисовательных мероприятий.

Будучи графическим дизайнером по образованию и иллюстратором по призванию и профессии, Ольга более 10 лет (5 из которых в Эстонии) проработала в области дигитальной графики, но лишь недавно открыла для себя уникальный, хотя порою мучительный, но захватывающий и приносящий грандиозное удовлетворение мир работы с реальными художественными материалами: акрилом, акварелью, гуашью, карандашами. Во всех работах художницы отчётливо прослеживается склонность к стилизации, лёгкой абсурдности и замысловатости, довольно смелый подход к выбору цвета, а также некая полярность: жизнелюбие и уныние, надежда и отчаяние — всё как в жизни.

Орнаментальность гармонично соседствует с простыми формами, что и неудивительно, ведь Ольга черпает вдохновение в окружающей природе и людях. Интерес к философии, недюжинная наблюдательность и поразительная усидчивость помогают успешно переносить впечатления на бумагу.